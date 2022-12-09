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Лукашенко пришел пешком на саммит ЕАЭС: известная причина (ВИДЕО)

Лукашенко пожаловался на "слабенький" немецкий автомобиль

9 декабря 2022, 19:00
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Автор:

Лиля Воробьева

Непризнанный в мире президент Беларуси Александр Лукашенко попал в курьез на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), начавшем свою работу 9 декабря в столице Кыргызстана. Ему на заседание пришлось идти пешком. Соответствующие фотографии и видео опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко пришел пешком на саммит ЕАЭС: известная причина (ВИДЕО)

Лукашенко пришел на саммит в Кыргызстане пешком (фото: Пул Первого)

Сначала в Telegram-канале, который может быть близок к пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси, опубликовали фото, где видно, как сгорбленный Лукашенко идет в сопровождении охраны тротуаром со снегом.

А потом появилось видео, где президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравляет своего гостя из Беларуси. В ответ, пожимая руку, Лукашенко спросил, не опоздал ли он на заседание.

 "Мерседесы слабы. Не заводятся", — пожаловался Александр Лукашенко.

Несмотря на свои заявления, что они смогут заменить европейские товары в своих странах, руководители Беларуси и Кремля до сих пор используют немецкие автомобили и не спешат пересаживаться на Лады Калины, исповедуя таким образом принципы замещения западного импорта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в сеть попало фото документа, где говорится, что Лукашенко агент КГБ . В обнародованном документе сотрудник КГБ создали характеристику завербованного Александра Лукашенко. В тексте указано, что агент имеет позывной "Валет". Обнародованный документ датирован 7 октября 1987 года. В характеристике указано, что "Валет" является общительным человеком и легко входит в доверие. Далее в документе говорится, что Лукашенко имеет связи с партийцами и членами международных делегаций. Отмечено, что будущий президент Белоруссии следит за политическими делами в стране и мире.



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Источник: https://t.me/pul_1/7663
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