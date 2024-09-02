Лукашенко признался, благодаря каким странам Беларусь обходит санкции

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Slava Kot
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что благодаря сотрудничеству с Россией, Китаем и другими странами Беларусь смогла минимизировать эффект от санкций Запада, наложенных на страну из-за ее соучастия во вторжении в Украину.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Александр Лукашенко во время встречи в Витебском госуниверситете со студентами вузов рассказал, как Беларусь обходит санкции. По его словам, это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с Россией и Китаем.
В своей речи Лукашенко также упомянул о войне в Украине. Белорусский диктатор заявил, что война, которая по его словам происходит между РФ и НАТО, приблизилась к границам Беларуси.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Беларусь подняла в небо истребители, чтобы сбивать авиацией российские шахеды, залетевшие на территорию страны. Это впервые, когда ВВС РБ сбивали беспилотники.
Также "Комментарии" писали о том, что Лукашенко сделал прогноз о будущем Украины. Белорусский диктатор считает, что украинцы в будущем "вернутся к нам" и возобновят дружеские отношения с Беларусью и Российской Федерацией.
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