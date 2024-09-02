Лукашенко признался, благодаря каким странам Беларусь обходит санкции

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что благодаря сотрудничеству с Россией, Китаем и другими странами Беларусь смогла минимизировать эффект от санкций Запада, наложенных на страну из-за ее соучастия во вторжении в Украину.



Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко во время встречи в Витебском госуниверситете со студентами вузов рассказал, как Беларусь обходит санкции. По его словам, это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с Россией и Китаем.

"И только благодаря тому, что мы на востоке сумели выстроить наши отношения с Россией и Китаем, другими странами, африканскими странами, нам удается балансировать", — сказал Лукашенко.

В своей речи Лукашенко также упомянул о войне в Украине. Белорусский диктатор заявил, что война, которая по его словам происходит между РФ и НАТО, приблизилась к границам Беларуси.

"Подобрались прямо к нам. Война в Украине — это тоже наша проблема. И никакая там уже не война между Россией и Украиной. Там война между Россией и государствами, которые России помогают, хоть немного, но помогают — и натовскими государствами как минимум", – заявил Лукашенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Беларусь подняла в небо истребители, чтобы сбивать авиацией российские шахеды, залетевшие на территорию страны. Это впервые, когда ВВС РБ сбивали беспилотники.



Также "Комментарии" писали о том, что Лукашенко сделал прогноз о будущем Украины. Белорусский диктатор считает, что украинцы в будущем "вернутся к нам" и возобновят дружеские отношения с Беларусью и Российской Федерацией.