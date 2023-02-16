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Лукашенко признался, что Беларусь готовится к войне

Александр Лукашенко говорит, что хоть Беларусь и готовится к войне, но мобилизации не планируется

сегодня, 12:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мобилизацию в его стране никто не объявлял и в ближайшее время таких решений не планируется, поэтому "белорусы могут быть спокойны". При этом, белорусский диктатор не стал отрицать, что к войне в РБ все-таки готовятся. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко признался, что Беларусь готовится к войне

Александр Лукашенко. Фото: GETTY IMAGES

"Мы как работали, так и работаем. Наши военнослужащие как несли свою службу, так и несут. Мобилизацию мы никакую не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять. Но к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия. Вот и все. Белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойны", — сказал Лукашенко.


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При этом глава режима Беларуси пригрозил, что, если хотя бы один солдат какого-то другого государства пересечёт границы Беларуси, то он отдаст приказ белорусской армии воевать вместе с россиянами. но пока этого н произошло, Лукашенко называет выдумками и сплетнями намерения Минска полноценно вступить в войну против Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Госсекретарь США Энтони Блинкен с 16 по 22 февраля отправится в Германию, Турцию и Грецию. Он обсудит с партнерами вопросы безопасности и международного порядка, затронув, естественно, российскую агрессию против Украины. Чего ожидать от этого визита? Возможны ли какие-то серьезные подвижки в ракурсе поддержки Украины и усилении давления на РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/pul_1/8237
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