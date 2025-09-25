logo

Беларусь Лукашенко признался, что везет Путину от США
НОВОСТИ

Лукашенко признался, что везет Путину от США

Лукашенко намекнул, что американцы передали Путину

25 сентября 2025, 21:41
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что везет президенту РФ Владимиру Путину от Соединенных Штатов Америки.

Лукашенко признался, что везет Путину от США

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

По его словам, американцы передали определенные "известия", пишет издание "РБК-Украина". Лидер Белоруссии рассказал, что во время завтрашней встречи с Путиным в Москве передаст ему "все известия". По словам Лукашенко, это будет большой блок для обсуждения. Речь о "некоторых предложениях".

"От американцев накопилось много вопросов, потому завтра я могу вам об этом сказать", — добавил Лукашенко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко активно участвует в мероприятиях саммита ШОС в Китае. Какие преимущества хочет получить лидер Белоруссии, сообщили в Центре противодействия дезинформации.

По данным аналитиков, Лукашенко проводил множество встреч с представителями китайского бизнеса. В частности, у него прошли переговоры с крупными агрокомпаниями и автомобилестроителями. Лукашенко, как сообщают в Центре, активно призвал китайский бизнес инвестировать в Беларусь, обещая содействие в реализации совместной продукции на рынках, "близких к Беларуси", и даже в Африке.

"Лукашенко пытается все активнее развивать отношения с Китаем, видя в тесных политических и экономических связях с этой страной определенный противовес давлению РФ на Беларусь", — говорится в сообщении ЦПД.

По мнению аналитиков Центра, для Лукашенко важна поддержка Китая особенно накануне совместных с войсками РФ учений "Запад-2025" и при большой политической и финансовой зависимости Минска от Москвы.




Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/lukashenko-dostaviv-putinu-vistochki-vid-1758823844.html
