Лукашенко зізнався, що везе Путіну від США

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що везе президенту РФ Володимиру Путіну від Сполучених Штатів Америки.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

За його словами, американці передали певні “вісточки”, пише видання “РБК-Україна”. Лідер Білорусі розповів, що під час завтрашньої зустрічі з Путіним у Москві передасть йому "всі вісточки та повідомлення". За словами Лукашенка, це буде великий блок для обговорення. Мова про "деякі пропозиції".

"Від американців накопичилося багато запитань, тому завтра я можу вам про це сказати", — додав Лукашенко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко бере активну участь в заходах саміту ШОС у Китаї. Які переваги хоче отримати лідер Білорусі, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

За даними аналітиків, Лукашенко проводив багато зустрічей з представниками китайського бізнесу. Зокрема, у нього відбулися перемовини з великими агрокомпаніями та автомобілебудівниками. Лукашенко, як повідомляють у Центрі, активно закликав китайський бізнес інвестувати в Білорусь при цьому обіцяв сприяння у реалізації спільної продукції на ринках, “близьких до Білорусі”, та навіть в Африці.

“Лукашенко намагається дедалі активніше розвивати відносини з Китаєм, вбачаючи в тісних політичних та економічній зв’язках з цією країною певну противагу тиску РФ на Білорусь”, — йдеться у повідомленні ЦПД.

На думку аналітиків Центру, для Лукашенка важлива підтримка Китаю особливо напередодні спільних з військами РФ навчань “Захід-2025” та за умов великої політичної та фінансової залежності Мінська від Москви.



