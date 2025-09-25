logo_ukra

Лукашенко зізнався, що везе Путіну від США

Лукашенко натякнув, що американці передали Путіну

25 вересня 2025, 21:41
Кречмаровская Наталия

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що везе президенту РФ Володимиру Путіну від Сполучених Штатів Америки.

Лукашенко зізнався, що везе Путіну від США

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

За його словами, американці передали певні “вісточки”, пише видання “РБК-Україна”.  Лідер Білорусі розповів, що під час завтрашньої зустрічі з Путіним у Москві передасть йому "всі вісточки та повідомлення". За словами Лукашенка, це буде великий блок для обговорення. Мова про "деякі пропозиції".

"Від американців накопичилося багато запитань, тому завтра я можу вам про це сказати", — додав Лукашенко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко бере активну участь в заходах саміту ШОС у Китаї. Які переваги хоче отримати лідер Білорусі, повідомили у Центрі протидії дезінформації. 

За даними аналітиків, Лукашенко проводив багато зустрічей з представниками китайського бізнесу. Зокрема, у нього відбулися перемовини з великими агрокомпаніями та автомобілебудівниками. Лукашенко, як повідомляють у Центрі, активно закликав китайський бізнес інвестувати в Білорусь при цьому обіцяв сприяння у реалізації спільної продукції на ринках, “близьких до Білорусі”, та навіть в Африці. 

“Лукашенко намагається дедалі активніше розвивати відносини з Китаєм, вбачаючи в тісних політичних та економічній зв’язках з цією країною певну противагу тиску РФ на Білорусь”, — йдеться у повідомленні ЦПД.

На думку аналітиків Центру, для Лукашенка важлива підтримка Китаю особливо  напередодні спільних з військами РФ навчань “Захід-2025” та за умов великої політичної та фінансової залежності Мінська від Москви.




