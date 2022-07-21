Лукашенко признался, почему Беларусь не признала фейковые "Л/ДНР"

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что не исключает возможности и может признать фейковые "Л/ДНР". Кроме того, он пообещал помогать ставленникам Кремля, если им будет нужна эта помощь. Об этом он рассказал в интервью AFP.

"То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал – не признал. Надо – признаем указом президента. Но какой смысл сегодня, признаю ли я публично или не признаю? Мы фактически с ними сотрудничаем, потому что вы фактически сотрудничаете с Украиной и уже поделили Украину на части, и будете восстанавливать ее. Ну, а я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не скрываем.", — рассказал самопровозглашенный президент.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко заявил, что сейчас "особый момент", когда можно завершить войну на "приемлемых условиях". Самопровозглашенный Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о войне в Украине. Лукашенко заявил, что именно сейчас "особый момент", когда можно завершить войну на "приемлемых условиях".

Также "Комментарии" писали о том, что Лукашенко раскрыл план , как НАТО планирует напасть на Россию. Самопровозглашенный президент Беларуси, который в первые дни российского вторжения в Украину прославился рассказами о карте, на которой у него якобы было отмечено, как Украина собиралась напасть на Россию и Беларусь, теперь решил заявить, что ему стал известен план о том, как страны НАТО собрались. нападать на Россию через территорию Беларуси и Украины.