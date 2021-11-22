Лукашенко прокомментировал угрозы Польши закрыть границу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил польской власти нехорошими последствиями в случае закрытия границы с Беларусью. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента Беларуси

Лукашенко отметил, польские власти уже привычно распространяют страшилки о том, что из-за миграционного кризиса вообще закроют границу, тем самым лишив не только беженцев попадать в Польшу, но и белорусов.

По словам Лукашенко, если Польша рискнёт пойти на такие радикальные меры, то последствия будут необратимыми, ведь таким образом фактически будет перекрыто сообщение с Востоком. Поляки не понимают, как они тогда будут общаться с Россией, Китаем. При этом Лукашенко допустил, что есть возможность проложить путь через Донбасс и Россию, но "там ребята резкие. Они их быстро выстроят".

Далее Лукашенко поправил себя, отметив, что он образно посоветовал европейцам отправляться в Украину в сторону Донбасса, а далее уже в Россию, ведь на самом деле, подчеркнул Лукашенко, со стороны России граница закрыта и попасть в Россию будет невозможно.

Также Лукашенко отметил, что своими заявлениями Польша лишь пытается запугать людей, но такие заявления опасны тем, что они могут привести к обострению ситуации.

Самопровозглашенный президент подчеркнул, что план Польши о том, чтобы переложить свои проблемы на Беларусь точно не увенчается успехом.

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