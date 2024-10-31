Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад якобы осознает, что Украина не в состоянии победить Россию на поле боя. Именно поэтому, по его мнению, и необходимы мирные переговоры.

Александр Лукашенко

"Последние мои контакты с умными представителями "цивилизованного Запада" говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад понял, что надо договариваться по Украине, грубо говоря, возможно быть ничьей. Потом была Курская область, продвижение россиян по всему фронту. Ситуация на земле изменилась. Не мы не хотим мира, все упирается в одного человека", — заявил Лукашенко.

Таким образом, он намекнул на то, что якобы именно президент Владимир Зеленский не хочет садиться за стол переговоров.

"Там амбиции, там человек не понимает, что война долго идет на его территории, гибнут его люди", — заявил Лукашенко.

При этом он считает, что Запад якобы стремится сохранить лицо.

"Он не может, как в Афганистане, когда полоскали американцев, их сторонники падали на землю", — резюмировал он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров обсудил с послами стран БРИКС в Москве ситуацию в Украине и позицию России по поводу возможных путей урегулирования военного конфликта. Об этом сообщили на сайте МИД РФ. В частности, пресс-служба МИД страны-агрессора сообщила, что в ходе встречи были выделены основные элементы позиции Москвы, в частности требования по выводу украинских войск из ряда регионов, признание их российскими, отказ Украины от намерений вступить в НАТО, снятие западных санкций против России и обеспечение прав русскоязычных граждан Украины.



