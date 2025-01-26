Лукашенко раскрыл подробности о переговорах в Гомеле в начале войны

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко категорически опроверг заявление президента Владимира Зеленского о предложении украинской стороне нанести удар по Мозырскому НПЗ в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Александр Лукашенко

На избирательном участке Лукашенко напомнил слова Зеленского о том, что якобы он предложил ему ударить по Мозырскому НПЗ.

"Слушайте, когда я это услышал, мне стало плохо. Для меня абсолютно было неприемлемо — предложить Зеленскому нанести удар по нашему НПЗ. Самому лучшему, я бы сказал, в мире заводу, который мы недавно модернизировали, вложив туда огромные средства. Клянусь вам, что такого не было. Ну зачем ты это говоришь? Ты плохой шоумен, ты даже не Трамп. Так нельзя говорить, ты же врешь!" – заявил Лукашенко.

По его словам, он бы никогда такого не предложил, поскольку тогда бы втянулся в войну. Более того, он добавил, что якобы все делал для того, чтобы остановить военный конфликт в Украине.

"Три тура мирных переговоров сразу после начала конфликта – "СВО" — произошли на нашей земле. И если бы я в деталях рассказал или кто эти первые туры организовывал, вы бы были поражены. Эти украинцы, Зеленский выкобенивался, как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, — они приехали только к ночи. Откровенно скажу, я россиян уже удерживал, говорю: "Ребята, не уезжайте! Обвинять будут потом, что мы не захотели переговоры", — рассказал Лукашенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лукашенко допустил, что война в Украине в этом году каким-то образом разрешится. В то же время он добавил, что Трамп на переговорах с Путиным должен учитывать интересы России.



