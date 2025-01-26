Лукашенко высказался о переговорах Трампа с Путиным и сказал, когда закончится война в Украине

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Ткачик Олеся
Так называемый президента Беларуси Александр Лукашенко считает, что в этом году в вопросе войны в Украине наступит некая развязка.
Александр Лукашенко
При этом он заявил, что Беларусь является сторонницей мира в Украине. В то же время, он добавил, что нужно все же учитывать некие "интересы России".
При этом он добавил, что сейчас в войне нужно остановится. По его мнению, в этом должна быть также заинтересована и Европа.
В то же время Лукашенко заявил, хочет, чтобы Беларусь участвовала в переговорах по миру в Украине, из-за своих интересов в вопросе безопасности.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в воскресенье, 26 января, в Беларуси проходят так называемые выборы президента. Как сообщили в ЦИК, уже начали работу более 5,3 тысяч избирательных участков. По данным комиссии, около 6,9 миллиона белорусских избирателей смогут проголосовать на 5 325 избирательных участках, из которых 207 находятся в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного пребывания. Еще 12 участков обустроены в воинских частях. Голосование продлится до 20:00.
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