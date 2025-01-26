Лукашенко высказался о переговорах Трампа с Путиным и сказал, когда закончится война в Украине

Так называемый президента Беларуси Александр Лукашенко считает, что в этом году в вопросе войны в Украине наступит некая развязка.

Александр Лукашенко

"В этом году развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится война и прочее. Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году", — сказал Лукашенко.

При этом он заявил, что Беларусь является сторонницей мира в Украине. В то же время, он добавил, что нужно все же учитывать некие "интересы России".

"Никакая Америка никогда Россию не заставит. Трамп не идиот, не дурак, он так Путину не скажет. А если скажет, это будет во вред. Нельзя понукать и нами крутить-вертеть. У нас есть свои интересы, а у России тем более. Но мы не хотим войны, мы не хотим гибели людей. Потому что погибнут миллионы. Кому это надо?", — заявил Лукашенко.

При этом он добавил, что сейчас в войне нужно остановится. По его мнению, в этом должна быть также заинтересована и Европа.

В то же время Лукашенко заявил, хочет, чтобы Беларусь участвовала в переговорах по миру в Украине, из-за своих интересов в вопросе безопасности.

"Мы, если хотим, чтобы здесь был мир, спокойствие, должны быть привлечены — на будущее, чтобы было хорошо — к этим переговорам. Вот моя позиция, и ничего личного", — заявил Александр Лукашенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в воскресенье, 26 января, в Беларуси проходят так называемые выборы президента. Как сообщили в ЦИК, уже начали работу более 5,3 тысяч избирательных участков. По данным комиссии, около 6,9 миллиона белорусских избирателей смогут проголосовать на 5 325 избирательных участках, из которых 207 находятся в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного пребывания. Еще 12 участков обустроены в воинских частях. Голосование продлится до 20:00.



