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Лукашенко высказался о переговорах Трампа с Путиным и сказал, когда закончится война в Украине

Лукашенко заявил, что Америка на переговорах с Путиным должна учитывать интересы России

сегодня, 13:14 comments1539
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Ткачик Олеся

Так называемый президента Беларуси Александр Лукашенко считает, что в этом году в вопросе войны в Украине наступит некая развязка.

Лукашенко высказался о переговорах Трампа с Путиным и сказал, когда закончится война в Украине

Александр Лукашенко

"В этом году развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится война и прочее. Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году", — сказал Лукашенко.

При этом он заявил, что Беларусь является сторонницей мира в Украине. В то же время, он добавил, что нужно все же учитывать некие "интересы России".

"Никакая Америка никогда Россию не заставит. Трамп не идиот, не дурак, он так Путину не скажет. А если скажет, это будет во вред. Нельзя понукать и нами крутить-вертеть. У нас есть свои интересы, а у России тем более. Но мы не хотим войны, мы не хотим гибели людей. Потому что погибнут миллионы. Кому это надо?", — заявил Лукашенко.

При этом он добавил, что сейчас в войне нужно остановится. По его мнению, в этом должна быть также заинтересована и Европа.

В то же время Лукашенко заявил, хочет, чтобы Беларусь участвовала в переговорах по миру в Украине, из-за своих интересов в вопросе безопасности.

"Мы, если хотим, чтобы здесь был мир, спокойствие, должны быть привлечены — на будущее, чтобы было хорошо — к этим переговорам. Вот моя позиция, и ничего личного", — заявил Александр Лукашенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в воскресенье, 26 января, в Беларуси проходят так называемые выборы президента. Как сообщили в ЦИК, уже начали работу более 5,3 тысяч избирательных участков. По данным комиссии, около 6,9 миллиона белорусских избирателей смогут проголосовать на 5 325 избирательных участках, из которых 207 находятся в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного пребывания. Еще 12 участков обустроены в воинских частях. Голосование продлится до 20:00.




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Источник: https://belta.by/president/view/lukashenko-rasschityvaet-na-razvjazku-i-svet-v-kontse-tonnelja-v-ukraine-v-etom-godu-691461-2025/
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