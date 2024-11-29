logo

BTC/USD

96148.92

ETH/USD

3573.66

LTC/USD

95.91

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко рассказал, как пошутил с Путиным об ракете "Орешник"
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко рассказал, как пошутил с Путиным об ракете "Орешник"

Россия может разместить баллистические ракеты "Орешник" в Белоруссии. Лукашенко дал свое согласие Путину.

сегодня, 10:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что в шутку предлагал Путин разместить ракетные комплексы "Орешник" на территории Беларуси. По его словам, Путин ответил, что "подумает".

Лукашенко рассказал, как пошутил с Путиным об ракете "Орешник"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко на брифинге с журналистами в Астане, где проходит саммита ОДКБ, оценил российскую баллистическую ракету "Орешник", которая была использована Россией при ударе по Днепру. По его словам, эта атака оказала влияние на международное сообщество.

"Оружие хорошее. Не ядерное оружие, но по своей мощности можно сравнить с ядерным оружием. Такое сильное влияние на так называемое мировое сообщество и особенно тех, кто думал, что все обойдется. Не обойдется", — сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор также рассказал, что предлагал Путину территорию своей страны для этих баллистических ракет.

"Я здесь пошутил, старшему брату (Владимиру Путину) говорю: "Места готовы к дислокации"", — сказал Лукашенко и добавил, что Путин ответил "Подумаем".

"Орешник" – это высокоскоростная баллистическая ракета средней дальности, способная нести как ядерный, так и обычный боезаряд. Ее особенность – раздельная боевая часть, состоящая из 36 суббоеприпасов, обеспечивающих поражение больших площадей. По словам Путина, благодаря высокой скорости (до 13 500 км/ч) и маневренности ракета способна прорывать современные системы ПВО. Из Астраханской области России к Днепру ракета летела 15 минут.

Ранее портал "Комментарии" писали, что в Украине отреагировали на угрозы Путина снова нанести удар ракетой "Орешник".

Также "Комментарии" писали о том, что Лукашенко подверг критике Зеленского.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости