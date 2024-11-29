Лукашенко рассказал, как пошутил с Путиным об ракете "Орешник"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что в шутку предлагал Путин разместить ракетные комплексы "Орешник" на территории Беларуси. По его словам, Путин ответил, что "подумает".

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко на брифинге с журналистами в Астане, где проходит саммита ОДКБ, оценил российскую баллистическую ракету "Орешник", которая была использована Россией при ударе по Днепру. По его словам, эта атака оказала влияние на международное сообщество.

"Оружие хорошее. Не ядерное оружие, но по своей мощности можно сравнить с ядерным оружием. Такое сильное влияние на так называемое мировое сообщество и особенно тех, кто думал, что все обойдется. Не обойдется", — сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор также рассказал, что предлагал Путину территорию своей страны для этих баллистических ракет.

"Я здесь пошутил, старшему брату (Владимиру Путину) говорю: "Места готовы к дислокации"", — сказал Лукашенко и добавил, что Путин ответил "Подумаем".

"Орешник" – это высокоскоростная баллистическая ракета средней дальности, способная нести как ядерный, так и обычный боезаряд. Ее особенность – раздельная боевая часть, состоящая из 36 суббоеприпасов, обеспечивающих поражение больших площадей. По словам Путина, благодаря высокой скорости (до 13 500 км/ч) и маневренности ракета способна прорывать современные системы ПВО. Из Астраханской области России к Днепру ракета летела 15 минут.

Ранее портал "Комментарии" писали, что в Украине отреагировали на угрозы Путина снова нанести удар ракетой "Орешник".

Также "Комментарии" писали о том, что Лукашенко подверг критике Зеленского.



