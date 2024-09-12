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Лукашенко рассказал, какие территории Беларуси и Украины хочет получить Польша

Лукашенко заявил, что у Польши есть территориальные претензии к Беларуси, но Минск не хочет воевать с Варшавой

сегодня, 18:39
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Ткачик Олеся

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна якобы не ведет агрессивной политики против соседней Польши, ей не нужна война с этой страной.

Лукашенко рассказал, какие территории Беларуси и Украины хочет получить Польша

Александр Лукашенко

"Не буду говорить о наших отношениях с руководством Польши. Я не хочу сказать, что со всеми поляками в Польше у нас блестящие отношения, но 99% поляков понимают нашу политику и, уверен, поддерживают ее. Наша политика не агрессивна по отношению к Польше. Мы не стараемся навязать свою политику, не стараемся воевать с Польшей. Мы прекрасно понимаем, что в этой войне погибнут миллионы, и никто не выиграет. И она нам не нужна. Нам нужны мир и покой", — сказал Лукашенко.

Он заявил, что Беларусь готова прямо сейчас нормализовать отношения с Польшей. При этом он добавил, хочет, чтобы в Польше было тихо и спокойно.

"Если, не дай бог, что-нибудь случится в Польше, как в Украине, нам легко не будет. Но они должны понимать, что нас на колени поставить невозможно. Это пустое дело", — заявил Лукашенко.

По его словам, якобы Польшу пытаются сделать "марионеткой" Соединенных Штатов Америки. При этом он не понимает, зачем Варшаве тратить 5% ВВП и миллиарды долларов на закупку оружия.

"Кто собирается нападать на Польшу? Ну а нам что нам от поляков нужно? Нам ничего не нужно. Что нужно полякам от нас? Ну, понятно, надо опять Западную Беларусь, Западную Украину туда. Кто-то еще вот этими амбициями страдает", — заявил Лукашенко.

При этом он добавил, что якобы покорить Беларусь невозможно, ведь у нее много друзей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Лукашенко наоборот угрожал Польше. Также его возмущали требования Варшавы, чтобы из Беларуси были выведены вагнеровцы.




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Источник: https://www.interfax.ru/world/981759
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