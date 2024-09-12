Лукашенко рассказал, какие территории Беларуси и Украины хочет получить Польша

Так называемый
президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна якобы не ведет
агрессивной политики против соседней Польши, ей не нужна война с этой страной.
Александр Лукашенко
"Не буду
говорить о наших отношениях с руководством Польши. Я не хочу сказать, что со
всеми поляками в Польше у нас блестящие отношения, но 99% поляков понимают нашу
политику и, уверен, поддерживают ее. Наша политика не агрессивна по отношению к
Польше. Мы не стараемся навязать свою политику, не стараемся воевать с Польшей.
Мы прекрасно понимаем, что в этой войне погибнут миллионы, и никто не выиграет.
И она нам не нужна. Нам нужны мир и покой", — сказал Лукашенко.
Он заявил, что
Беларусь готова прямо сейчас нормализовать отношения с Польшей. При этом он
добавил, хочет, чтобы в Польше было тихо и спокойно.
"Если, не дай
бог, что-нибудь случится в Польше, как в Украине, нам легко не будет. Но они
должны понимать, что нас на колени поставить невозможно. Это пустое дело",
— заявил Лукашенко.
По его словам,
якобы Польшу пытаются сделать "марионеткой" Соединенных Штатов Америки. При
этом он не понимает, зачем Варшаве тратить 5% ВВП и миллиарды долларов на закупку
оружия.
"Кто собирается
нападать на Польшу? Ну а нам что нам от поляков нужно? Нам ничего не нужно. Что
нужно полякам от нас? Ну, понятно, надо опять Западную Беларусь, Западную
Украину туда. Кто-то еще вот этими амбициями страдает", — заявил
Лукашенко.
При этом он
добавил, что якобы покорить Беларусь невозможно, ведь у нее много друзей.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что ранее Лукашенко наоборот угрожал Польше. Также его возмущали
требования Варшавы, чтобы из Беларуси были выведены вагнеровцы.
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