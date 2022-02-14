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Лукашенко рассказал, когда российские войска выведут из Беларуси

В какие сроки, по какому графику выводить из Беларуси Вооруженные силы Российской Федерации, Лукашенко решит в ближайшее время

сегодня, 12:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что решение относительно вывода российских войск из Беларуси могут принять только два человека – это он сам и президент России Владимир Путин. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет информагентство "Белта" со ссылкой на заявление Лукашенко во время разговора с экс-лидером Социалистической партии Украины Александром Морозом.

Лукашенко рассказал, когда российские войска выведут из Беларуси

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Лукашенко заявил, отовсюду издаются возгласы, когда Россия выведет свои войска из Беларуси, всех беспокоит этот вопрос. 

"Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете войска? Слушайте, это наше дело с Путиным", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что в ближайшее время у него состоится встреча с президентом России Путиным, на которой и будет принято решение о том, когда и в каком количестве выводить российские войска.

Отметим, по данным разведки Москва стянула к украинским границам беспрецедентное количество войск. Часть из которых была отправлена в Беларусь и тоже расположилась у украинской границы. Официальном Кремль заявляет, что все разговоры о возможной российской агрессии – выдумки и Россия не собирается нападать на Украину. Концентрацию войск вблизи украинской границы российское руководство объясняет тем, что проходят масштабные военные учения.

Еще раньше появилось предупреждающее сообщение американских спецслужб о том, что Путин запланировал начало вторжения на 16 февраля.

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Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-proanonsiroval-vstrechu-s-putinym-v-blizhajshee-vremja-484610-2022/?fbclid=IwAR3nQjMJXKoQxh1vAZdqdCGp4YMwer4T6OYvPl2GepdoWaZifzVi6dyATWg
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