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Лукашенко рассказал о своем «шальном мнении», которое обеспечит Беларусь всем необходимым

Александр Лукашенко рассказал о своих мечтах о белорусском будущем.

сегодня, 08:20
Автор:
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Slava Kot
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Лукашенко рассказал о своем «шальном мнении», которое обеспечит Беларусь всем необходимым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко заявил, что рассматривает возможность построить в Белоруссии еще одну атомную электростанцию на востоке страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Беларусь Сегодня".


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Во время встречи с рабочими группами на территории "Национального аэропорта Минск" Александр Лукашенко ответил на вопросы о развитии следующего этапа пассажирского транспорта в Беларуси. По словам Лукашенко, белорусский транспорт в будущем перейдет на электричество от атомных электростанций. А поможет этому строительство новой АЭС.

"У меня такое шальное мнение – еще и вторую атомную станцию на востоке построить, Беларусь тогда будет обеспечена всем необходимым", — заявил Лукашенко и добавил, что "это самый выгодный, эффективный вид топлива", который позволит быть электротранспорту в Беларуси.

По словам Лукашенко, с помощью излишка электроэнергии от АЭС, Беларусь будет строить заводы и будет самостоятельно разрабатывать электромобили.

Напомним, что первую атомную электростанцию в Беларуси начали строить в 2011 году вблизи границы с Литвой, в 14 км от города Островец. Ее строительство вызвало активную критику в Литве. Эксплуатировать Белорусскую АЭС начали в 2020 году. У станции будет два российских реактора, один уже работает, другой планируют подсоединить до конца года.

Строительство станции сопровождалось несколькими инцидентами, в частности при транспортировке корпус реактора весом более 300 тонн упал с 4-метровой высоты, чем повлек за собой внештатную ситуацию. Проект осуществляется за финансирование россиян, предоставивших кредит для Беларуси на 25 лет. Электроэнергия из АЭС уходит в российскую сеть. Пока неизвестно, платит ли Россия за электроэнергию или она является элементом погашения кредита.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко объявил о значительных изменениях в войне между Украиной и Россией, которые должны произойти осенью.

Также "Комментарии" писали о запуске ракет из Белоруссии. Украинская разведка назвала причины подобных действий.



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Источник: https://www.sb.by/articles/lukashenko-ne-isklyuchaet-stroitelstva-v-belarusi-vtoroy-aes.html
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