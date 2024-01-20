Белорусский диктатор Александр Лукашенко рассказал, что почти не пользуется мобильной связью и современными технологиями. Об этом Лукашенко заявил в ходе встречи с работниками на китайском заводе Geely, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на газету "Наша ніва".

Лукашенко боится, что его могут убить. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко заявил, что отказался от использования современных технологий из-за страха стать объектом слежения.

"Некоторые из нас обижаются: нет свободы слова, чего-то не хватает. Мобильный телефон контролирует вас ежесекундно, когда вы носите его в кармане. С этим телефоном можно уничтожить любого человека", — сказал белорусский диктатор.

Александр Лукашенко рассказал, что знает "о вреде телефонов", а потому разговаривает "по мобильному около одной минуты в месяц".

Как правило, добавил диктатор Беларуси, он пользуется закрытым видом связи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины смогут совершить новое большое контрнаступление на юге, в направлении Мелитополя не ранее, чем через два года. Американские и европейские официальные лица предположили, что в 2024 году значительную победу на поле боя не одержат ни Украина, ни Россия. Украинская и российская армии слишком истощены из-за значительных потерь техники и военных, чтобы быть способны осуществить значительные сдвиги в 2024 году.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.

