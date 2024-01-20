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Лукашенко рассказал о своих страхах: что сказал белорусский диктатор

Белорусский диктатор почти не пользуется инновационной техникой

сегодня, 17:50
Автор:
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Марьян Ощановский
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко рассказал, что почти не пользуется мобильной связью и современными технологиями. Об этом Лукашенко заявил в ходе встречи с работниками на китайском заводе Geely, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на газету "Наша ніва".

Лукашенко рассказал о своих страхах: что сказал белорусский диктатор

Лукашенко боится, что его могут убить. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко заявил, что отказался от использования современных технологий из-за страха стать объектом слежения.

"Некоторые из нас обижаются: нет свободы слова, чего-то не хватает. Мобильный телефон контролирует вас ежесекундно, когда вы носите его в кармане. С этим телефоном можно уничтожить любого человека", — сказал белорусский диктатор.

Александр Лукашенко рассказал, что знает "о вреде телефонов", а потому разговаривает "по мобильному около одной минуты в месяц".

Как правило, добавил диктатор Беларуси, он пользуется закрытым видом связи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины смогут совершить новое большое контрнаступление на юге, в направлении Мелитополя не ранее, чем через два года. Американские и европейские официальные лица предположили, что в 2024 году значительную победу на поле боя не одержат ни Украина, ни Россия. Украинская и российская армии слишком истощены из-за значительных потерь техники и военных, чтобы быть способны осуществить значительные сдвиги в 2024 году.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.



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Источник: https://nashaniva.com/334469
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