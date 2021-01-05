Лукашенко рассказал при каких условиях пойдет с поста президента

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Кириєнко Анна
Скандальный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов уйти с поста главы государства только при одном условии. Он готов передать власть только, если во время честных выборов, изберут другого кандидата. Об этом Лукашенко сообщил представителям трудового холдинга "Горизонт".
События в Беларуси - при каком условии Лукашенко передаст власть. Фото: РБК
Лукашенко назвал протестующих меньшинством, заблудившимся в своих убеждениях. Однако по его словам, он думает даже о них и называет "своими" людьми.
Также во время своего выступления Александр Лукашенко призвал граждан соблюдать правопорядок и думать не о себе, а о будущем и детях.
Напоминаем, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поделился своей мечтой. Он надеется, что народ когда-то отблагодарит его за все, что он сделал вместе со своей командой. Поэтому его новогодним желанием в этом году стало простое "спасибо" от белорусских граждан.
Ранее Лукашенко сообщал, что ряд стран вмешивается в государственные дела Беларуси. В частности европейские государства прямо предлагают изменить власть и устройство Беларуси. В противном случае стране будут угрожать санкции, которые могут повлиять на экономику и инфраструктуру. Глава Беларуси назвал такое вмешательство циничным.
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