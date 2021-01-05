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Лукашенко рассказал при каких условиях пойдет с поста президента

Лукашенко заявил, что он желает проведения честных выборов

сегодня, 14:35
Автор:

Кириєнко Анна

Скандальный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов уйти с поста главы государства только при одном условии. Он готов передать власть только, если во время честных выборов, изберут другого кандидата. Об этом Лукашенко сообщил представителям трудового холдинга "Горизонт".

Лукашенко рассказал при каких условиях пойдет с поста президента

События в Беларуси - при каком условии Лукашенко передаст власть. Фото: РБК

"Я не враг собственному народу и себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний Президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы" — заявил глава государства.

Лукашенко назвал протестующих меньшинством, заблудившимся в своих убеждениях. Однако по его словам, он думает даже о них и называет "своими" людьми.

Также во время своего выступления Александр Лукашенко призвал граждан соблюдать правопорядок и думать не о себе, а о будущем и детях.

Напоминаем, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поделился своей мечтой. Он надеется, что народ когда-то отблагодарит его за все, что он сделал вместе со своей командой. Поэтому его новогодним желанием в этом году стало простое "спасибо" от белорусских граждан.

Ранее Лукашенко сообщал, что ряд стран вмешивается в государственные дела Беларуси. В частности европейские государства прямо предлагают изменить власть и устройство Беларуси. В противном случае стране будут угрожать санкции, которые могут повлиять на экономику и инфраструктуру. Глава Беларуси назвал такое вмешательство циничным.

Также, сайт "Комментарии" рекомендует прочитать материал-прогноз о том, какой ответ на действия США дадут Лукашенко и Кремль и как ситуация в Беларуси отразится на Украине.


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Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-ja-hochu-chtoby-v-strane-bylo-tiho-i-spokojno-422937-2021/
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