Лукашенко рассказал при каких условиях пойдет с поста президента

Скандальный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов уйти с поста главы государства только при одном условии. Он готов передать власть только, если во время честных выборов, изберут другого кандидата. Об этом Лукашенко сообщил представителям трудового холдинга "Горизонт".

События в Беларуси - при каком условии Лукашенко передаст власть. Фото: РБК

"Я не враг собственному народу и себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний Президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы" — заявил глава государства.

Лукашенко назвал протестующих меньшинством, заблудившимся в своих убеждениях. Однако по его словам, он думает даже о них и называет "своими" людьми.

Также во время своего выступления Александр Лукашенко призвал граждан соблюдать правопорядок и думать не о себе, а о будущем и детях.

Напоминаем, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поделился своей мечтой. Он надеется, что народ когда-то отблагодарит его за все, что он сделал вместе со своей командой. Поэтому его новогодним желанием в этом году стало простое "спасибо" от белорусских граждан.

Ранее Лукашенко сообщал, что ряд стран вмешивается в государственные дела Беларуси. В частности европейские государства прямо предлагают изменить власть и устройство Беларуси. В противном случае стране будут угрожать санкции, которые могут повлиять на экономику и инфраструктуру. Глава Беларуси назвал такое вмешательство циничным.

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