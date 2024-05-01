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Лукашенко рекомендует белорусам "набить морду" соперникам на Олимпийских играх

Белорусский диктатор отреагировал на нейтральный статус атлетов из Белоруссии, которые будут участвовать в Олимпийских играх в Париже.

сегодня, 09:50
Автор:
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Slava Kot
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ограничения для выступлений белорусских спортсменов на Олимпийских играх, в частности, разрешение выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. По словам Лукашенко, в Беларуси все равно будут знать, что это белорусский спортсмен.

Лукашенко рекомендует белорусам "набить морду" соперникам на Олимпийских играх

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Белорусский диктатор Александр Лукашенко подверг критике руководство Олимпийских игр, которое позволило участие белорусским и российским спортсменам в нейтральном статусе.

"То, что эти мерзавцы творят в спорте, лучше спорт не делает. Особенно олимпийское движение. Вы знаете, в прошлые времена на время олимпиад войны прекращались — это были мирно-мирные соревнования", — заявил Лукашенко.

Относительно участия спортсменов из Беларуси Лукашенко указал, что это выбор каждого атлета. Кроме того, белорусский диктатор подчеркнул, что нейтральный статус не имеет значения для Беларуси, ведь в стране знают, что это их спортсмен.

"Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус. Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда ты выйдешь победителем – это для нас хорошая тема, чтобы мы им еще и политически морду набили", — сказал Лукашенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил временное перемирие в войне в Украине на время Олимпийских игр. На заявления Макрона отреагировал Владимир Зеленский, а также ответил российский диктатор Владимир Путин.

Также "Комментарии" писали о россиянине, который оскорбил украинца во время игры Counter-Strike 2. Из-за языка вражды российский киберспортсмен получил скорое наказание.



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Источник: https://belta.by/president/view/lukashenko-otvetil-na-vopros-nado-li-belorusskim-sportsmenam-ehat-na-olimpiadu-v-nejtralnom-statuse-631456-2024/
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