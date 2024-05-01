Лукашенко рекомендует белорусам "набить морду" соперникам на Олимпийских играх

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ограничения для выступлений белорусских спортсменов на Олимпийских играх, в частности, разрешение выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. По словам Лукашенко, в Беларуси все равно будут знать, что это белорусский спортсмен.



Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Белорусский диктатор Александр Лукашенко подверг критике руководство Олимпийских игр, которое позволило участие белорусским и российским спортсменам в нейтральном статусе.

"То, что эти мерзавцы творят в спорте, лучше спорт не делает. Особенно олимпийское движение. Вы знаете, в прошлые времена на время олимпиад войны прекращались — это были мирно-мирные соревнования", — заявил Лукашенко.

Относительно участия спортсменов из Беларуси Лукашенко указал, что это выбор каждого атлета. Кроме того, белорусский диктатор подчеркнул, что нейтральный статус не имеет значения для Беларуси, ведь в стране знают, что это их спортсмен.

"Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус. Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда ты выйдешь победителем – это для нас хорошая тема, чтобы мы им еще и политически морду набили", — сказал Лукашенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил временное перемирие в войне в Украине на время Олимпийских игр. На заявления Макрона отреагировал Владимир Зеленский, а также ответил российский диктатор Владимир Путин.

Также "Комментарии" писали о россиянине, который оскорбил украинца во время игры Counter-Strike 2. Из-за языка вражды российский киберспортсмен получил скорое наказание.