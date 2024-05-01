Лукашенко рекомендует белорусам "набить морду" соперникам на Олимпийских играх

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Slava Kot
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ограничения для выступлений белорусских спортсменов на Олимпийских играх, в частности, разрешение выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. По словам Лукашенко, в Беларуси все равно будут знать, что это белорусский спортсмен.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Белорусский диктатор Александр Лукашенко подверг критике руководство Олимпийских игр, которое позволило участие белорусским и российским спортсменам в нейтральном статусе.
Относительно участия спортсменов из Беларуси Лукашенко указал, что это выбор каждого атлета. Кроме того, белорусский диктатор подчеркнул, что нейтральный статус не имеет значения для Беларуси, ведь в стране знают, что это их спортсмен.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил временное перемирие в войне в Украине на время Олимпийских игр. На заявления Макрона отреагировал Владимир Зеленский, а также ответил российский диктатор Владимир Путин.
Также "Комментарии" писали о россиянине, который оскорбил украинца во время игры Counter-Strike 2. Из-за языка вражды российский киберспортсмен получил скорое наказание.
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