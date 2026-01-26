В Гомельской области Беларуси началось строительство нового военного полигона, всего в 40 км от украинской границы. Этот полигон станет базой для десантно-штурмовых войск, что вызывает опасения по поводу возможных провокаций, отметил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, важно, что стратегические объекты Беларусь размещает у границы с Украиной, что является новым этапом давления на нашу страну.

Александр Лукашенко. Фото: УНИАН

На этот момент, хотя нет информации о подготовке Беларуси к наступлению, существует вероятность, что россияне могут использовать этот полигон для размещения своих подразделений, что может привести к новым попыткам проникновения на украинскую территорию. Это ставит Украину перед новыми угрозами и сигнализирует о необходимости подготовки к возможным сценариям наступления России через Беларусь.

Маломуж отметил, что хотя Лукашенко, вероятно, будет утверждать, что база предназначена только для учебных целей и сдерживания, Украине необходимо усилить свое военное присутствие в этом регионе и быть готовым к разным сценариям. Важно использовать оперативные каналы для получения более подробной информации и принимать меры по опережению.

Что касается вопроса атаки на полигон, то украинские дроны могут легко достичь такого расстояния, что делает военную базу еще одним потенциальным провокационным фактором. Хотя Лукашенко не настроен на откровенные агрессивные действия, Кремль постоянно подталкивает его к этому. Поэтому не исключено, что Беларусь может инсценировать "удар" и обвинить Украину, хотя это, по мнению Маломужа, является частью российской стратегии.

Размещение таких военных контингентов, в частности, пусковых установок "Орешник", на территории Беларуси может стать мишенью для Вооруженных Сил Украины. Эти установки представляют не только угрозу Украине, но и странам НАТО, поэтому есть вероятность, что они также могут принять меры противодействия. Хотя Лукашенко пытается представлять себя как защитника, на самом деле он сам способствует эскалации конфликта, что может привести к контрударам по Беларуси.

Портал "Комментарии" уже писал, что кампания, направленная на изменение хода войны в Украине, возобновилась — хотя она стала менее громкой, ее решимость возросла до максимума.