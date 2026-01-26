У Гомельській області Білорусі розпочалося будівництво нового військового полігону, всього за 40 км від українського кордону. Цей полігон стане базою для десантно-штурмових військ, що викликає побоювання щодо можливих провокацій, зазначив генерал армії, колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, важливо, що стратегічні об'єкти Білорусь розміщує саме біля кордону з Україною, що є новим етапом тиску на нашу країну.

Олександр Лукашенко. Фото: УНІАН

На цю мить, хоча не існує інформації щодо підготовки Білорусі до наступу, існує ймовірність, що росіяни можуть використовувати цей полігон для розміщення своїх підрозділів, що може призвести до нових спроб проникнення на українську територію. Це ставить Україну перед новими загрозами і сигналізує про необхідність підготовки до можливих сценаріїв наступу з боку Росії через Білорусь.

Маломуж зазначив, що хоча Лукашенко, ймовірно, буде стверджувати, що база призначена лише для навчальних цілей та стримування, Україні необхідно посилити свою військову присутність у цьому регіоні і бути готовими до різних сценаріїв. Важливо використовувати оперативні канали для отримання більш детальної інформації та приймати заходи на випередження.

Що стосується питання атаки на полігон, то українські дрони можуть легко досягти такої відстані, що робить військову базу ще одним потенційним фактором провокацій. Хоча Лукашенко не налаштований на відкриті агресивні дії, Кремль постійно підштовхує його до цього. Тому не виключено, що Білорусь може інсценувати "удар" та звинуватити Україну, хоча це, на думку Маломужа, є частиною російської стратегії.

Розміщення таких військових контингентів, зокрема пускових установок "Орешник", на території Білорусі може стати мішенню для Збройних Сил України. Ці установки становлять не лише загрозу для України, але й для країн НАТО, тому є ймовірність, що вони також можуть вжити заходів протидії. Хоча Лукашенко намагається представляти себе як захисника, насправді він сам сприяє ескалації конфлікту, що може призвести до контрударів по Білорусі.

