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Лукашенко сделал неожиданное признание о режиме в Беларуси

Белорусский диктатор Александр Лукашенко рассказал о том, какой режим действует в его стране.

сегодня, 16:45
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Автор:
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Slava Kot

Самоназванный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что в его стране присутствует диктатура. Однако, по его словам, это "диктатуру справедливости", которая обеспечивает стабильность, порядок и безопасность.

Лукашенко сделал неожиданное признание о режиме в Беларуси

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко на церемонии в честь аграриев в Гродненской области признался в режиме диктатуры в Белоруссии и прокомментировал санкции Запада.

"И уже около миллиона человек смогли воочию убедиться, что в Беларуси действительно есть диктатура. Диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Диктатура справедливости", — сказал Лукашенко.

Беларусь ввела безвизовый режим для граждан многих стран, включая Австрию, Бельгию, Италию, Францию и другие. В июле 2024 года безвизовый режим распространился на 35 стран, что значительно расширило возможности для иностранных гостей. Лукашенко отметил, что страна должна быть привлекательна для туристов, несмотря на негативные настроения в западных СМИ.

"В отличие от западных чиновников мы понимаем: при всех противоречиях, даже будучи на разных берегах, самое главное — уметь наводить мосты. Мы так поступаем всегда и будем делать", — сказал Лукашенко.

Евросоюз применил санкции против Белоруссии в 1998-м, с усилением мер в 2020 году. Ограничения от США были введены в 2006 году. Кроме того, санкции ужесточились после полномасштабного вторжения России в Украину, где Беларусь стала союзницей РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко в страхе потери половины Беларуси выдвинул свои условия.

Также "Комментарии" писали о заявлении Лукашенко, обвинившего Зеленского в длительности войны.



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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/7281553
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