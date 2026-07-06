Лукашенко сделал неожиданное заявление о войне в Украине: белорусским военным пообещал одно

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти не планируют привлекать своих военнослужащих к боевым действиям в Украине. Такое заявление он сделал во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и представителей офицерского состава.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Выступая перед военными, Лукашенко подчеркнул, что белорусы якобы исторически стремятся к миру и не хотят участвовать в войнах. По его словам, народ страны испытал тяжелые испытания во время Второй мировой войны, поэтому отрицательно воспринимает любые военные конфликты. В то же время он заявил, что Беларусь не собирается "склонять голову перед врагом".

Особое внимание Александр Лукашенко уделил войне России против Украины. Он традиционно возложил ответственность за ее затягивание на так называемую "партию войны", которая, по его утверждению, действует на международной арене.

Также он подверг критике политику Европейского Союза, обвинив европейские страны в наращивании военных расходов и перевооружении.

Несмотря на союзнические отношения с Москвой, Лукашенко заверил белорусских офицеров, что их не отправят воевать в Украину. Он подчеркнул, что Минск, по его словам, выступает за мирное урегулирование конфликта, хоть и продолжает стратегическое партнерство с Россией.

Заявления белорусского руководителя прозвучали на фоне продолжающегося военного сотрудничества Минска и Москвы, регулярных совместных учений и использования белорусской территории Россией для военной логистики после начала полномасштабного вторжения в Украину.

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