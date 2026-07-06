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Лукашенко зробив несподівану заяву про війну в Україні: білоруським військовим пообіцяв одне

Самопроголошений лідер Білорусі запевняє, що Мінськ не збирається відправляти своїх військових на фронт, водночас звинувачуючи Захід у затягуванні війни

6 липня 2026, 13:10
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Кравцев Сергей

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська влада не планує залучати своїх військовослужбовців до бойових дій в Україні. Таку заяву він зробив під час церемонії вшанування випускників вищих військових навчальних закладів та представників офіцерського складу.

Лукашенко зробив несподівану заяву про війну в Україні: білоруським військовим пообіцяв одне

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

Виступаючи перед військовими, Лукашенко наголосив, що білоруси нібито історично прагнуть миру та не мають бажання брати участь у війнах. За його словами, народ країни пережив тяжкі випробування під час Другої світової війни, тому негативно сприймає будь-які воєнні конфлікти. Водночас він заявив, що Білорусь не збирається "схиляти голову перед ворогом".

Окрему увагу Олександр Лукашенко приділив війні Росії проти України. Він традиційно поклав відповідальність за її затягування на так звану "партію війни", яка, за його твердженням, діє на міжнародній арені. 

Також він розкритикував політику Європейського Союзу, звинувативши європейські країни у нарощуванні військових витрат та переозброєнні.

Попри союзницькі відносини з Москвою, Лукашенко запевнив білоруських офіцерів, що їх не відправлятимуть воювати в Україну. Він підкреслив, що Мінськ, за його словами, виступає за мирне врегулювання конфлікту, хоча й продовжує стратегічне партнерство з Росією.

Заяви білоруського керівника пролунали на тлі триваючої військової співпраці Мінська та Москви, регулярних спільних навчань і використання білоруської території Росією для військової логістики після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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Джерело: https://belta.by/president/view/lukashenko-k-zatjagivaniju-vooruzhennogo-protivostojanija-v-ukraine-vsemi-silami-stremitsja-partija-789842-2026/
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