Лукашенко сделал новое циничное заявление о войне в Украине

Непризнанный в мире президент Беларуси Александр Лукашенко сделал очередное заявление о войне в Украине, где призвал нашу страну "остановиться" и начать переговоры с Россией. Ведь дальше, по его словам, страну ждет полное уничтожение. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на российское издание Meduza . Александр Лукашенко (фото из открытых источников) Александр Лукашенко заявил, что в начале полномасштабного вторжения России президент РФ угрожал Украине "потерей государственности", но сегодня государству грозит "полное уничтожение".

"Все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели — к тому же в огромном количестве — людей. Трудно, тяжело, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины", — сказал Лукашенко, общаясь с журналистами . Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина цинично заявили, что украинские власти могут прекратить страдания украинского народа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "у власти Украины есть все возможности урегулировать ситуацию и прекратить страдания народа, выполнив требования России". Тем самым представитель российского президента признал на официальном уровне, что массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры используются врагом, как средство шантажа. Российские пропагандисты также приводят сообщения Минобороны РФ, где назвали массированный удар по энергосистеме Украины ударом "по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". Относительно ударов по жилым районам украинских городов, то в России заявили, что это не они, а украинская ПВО.

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