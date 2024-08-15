Лукашенко сделал заявление о войне с НАТО: от чего открестился

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет войны с НАТО и не допустит ее, однако в случае конфликта никаких "красных линий не будет", пишет БелТА.

Александр Лукашенко

"Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всего НАТО. Мы этого не хотим. Но если они это сделают и на это пойдут, ну что же... У нас другого выхода не будет. И никаких "красных линий" не будет", — заявил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что существует лишь одна линия – госграница. Как только противник ее переступит, то получит "мгновенный ответ", предупредил Лукашенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что между Украиной, ЕС и Беларусью могут существовать некие тайные договоренности. Их суть в том, что Лукашенко больше не участвует в войне против Украины и не разрешает использовать территорию Беларуси для атак на Украину, а ЕС не усиливает санкции против Минска. При этом есть мнение, что кремлевский диктатор Путин очень боится, что Лукашенко позволит Украине использовать территорию Беларуси для удара по РФ.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали, что по словам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, интересные новости приходят из Беларуси. Так, согласно появившейся там информации, Александр Лукашенко дал распоряжение Минобороны РБ передать российской стороне некоторое количество военной техники из состава действующих подразделений. Он отметил, неисключено, что Лукашенко в 2022-м позволил опустошить все склады, а теперь приходится отдавать то, что в комплекте. Этом ожет означать, что у Беларуси не будет даже никаких запасов оружия и боеприпасов, чтобы самой защищаться в случае необходимости.



