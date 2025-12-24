По данным Wall Street Journal, белорусский диктатор Александр Лукашенко освободил 250 политических заключенных после получения от США препарата для контроля веса. Согласно источникам этот препарат предназначен для личного использования Лукашенко и является инъекционным средством Zepbound. WSJ подчеркивает, что именно благодаря этому медикаменту были сделаны шаги по увольнению удерживаемых лиц.

Фото: из открытых источников

Специальный посланник США Джон Коул сообщил, что во время встречи с белорусским лидером они выпивали водку и обсуждали возможность снятия санкций. Во время разговора Лукашенко поинтересовался эффектом препарата на Коулa, спросив: "Вы похудели?" Американский дипломат подтвердил изменения в весе, отметив, что результат обеспечил инъекционный Zepbound. В то же время США рассматривают возможность регулярного снабжения этого препарата для личного использования белорусским президентом.

22 декабря после неформальной встречи лидеров стран СНГ журналисты обратились к Лукашенко с вопросом, передали ли Беларуси около десяти комплексов "Орешник", как ранее якобы обсуждалось с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко ответил, что максимум, который может быть передан, это десяток комплексов.

Ранее в государственном агентстве "Белта" напомнили, что год назад Лукашенко, комментируя возможные поставки "Орешника", говорил: "Думаю, что пока десяток, а потом посмотрим". В январе этого года он уточнил, что заявление о "10 комплексах" было скорее шуткой, а на самом деле для обеспечения безопасности Беларуси достаточно одного комплекса.

