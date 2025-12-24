Лукашенко шокировал новой договоренностью с США: что получит взамен

Рубрики
По данным Wall Street Journal, белорусский диктатор Александр Лукашенко освободил 250 политических заключенных после получения от США препарата для контроля веса. Согласно источникам этот препарат предназначен для личного использования Лукашенко и является инъекционным средством Zepbound. WSJ подчеркивает, что именно благодаря этому медикаменту были сделаны шаги по увольнению удерживаемых лиц.
Фото: из открытых источников
Специальный посланник США Джон Коул сообщил, что во время встречи с белорусским лидером они выпивали водку и обсуждали возможность снятия санкций. Во время разговора Лукашенко поинтересовался эффектом препарата на Коулa, спросив: "Вы похудели?" Американский дипломат подтвердил изменения в весе, отметив, что результат обеспечил инъекционный Zepbound. В то же время США рассматривают возможность регулярного снабжения этого препарата для личного использования белорусским президентом.
22 декабря после неформальной встречи лидеров стран СНГ журналисты обратились к Лукашенко с вопросом, передали ли Беларуси около десяти комплексов "Орешник", как ранее якобы обсуждалось с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко ответил, что максимум, который может быть передан, это десяток комплексов.
Ранее в государственном агентстве "Белта" напомнили, что год назад Лукашенко, комментируя возможные поставки "Орешника", говорил: "Думаю, что пока десяток, а потом посмотрим". В январе этого года он уточнил, что заявление о "10 комплексах" было скорее шуткой, а на самом деле для обеспечения безопасности Беларуси достаточно одного комплекса.
