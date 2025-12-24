Лукашенко шокував новою домовленістю зі США: що отримає натомість

За даними Wall Street Journal, білоруський диктатор Олександр Лукашенко звільнив 250 політичних в’язнів після того, як отримав від США препарат для контролю ваги. Згідно з джерелами, цей препарат призначений для особистого використання Лукашенком і є ін’єкційним засобом Zepbound. WSJ підкреслює, що саме завдяки цьому медикаменту були зроблені кроки зі звільнення утримуваних осіб.

Фото: з відкритих джерел

Спеціальний посланець США Джон Коул повідомив, що під час зустрічі з білоруським лідером вони разом випивали горілку та обговорювали можливість зняття санкцій. Під час розмови Лукашенко поцікавився ефектом препарату на Коулa, запитавши: "Ви схудли?" Американський дипломат підтвердив зміни у вазі, зазначивши, що результат забезпечив ін’єкційний Zepbound. Водночас США розглядають можливість регулярного постачання цього препарату для особистого використання білоруським президентом.

22 грудня після неформальної зустрічі лідерів країн СНД журналісти звернулися до Лукашенка з питанням, чи передали Білорусі близько десяти комплексів "Орешник", як раніше нібито обговорювалося з президентом Росії Володимиром Путіним. Лукашенко відповів, що максимум, який може бути переданий, — це десяток комплексів.

Раніше у державному агентстві "Белта" нагадали, що рік тому Лукашенко, коментуючи можливе постачання "Орешника", казав: "Думаю, що поки десяток, а потім подивимося". У січні цього року він уточнив, що заява про "10 комплексів" була скоріше жартом, а насправді для забезпечення безпеки Білорусі достатньо одного комплексу.

