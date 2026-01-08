Лукашенко шокировал всех поступком по отношению к своему сыну: неожиданные подробности

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о "социальной поддержке одаренных учеников и студентов", предусматривающий предоставление стипендии его сыну Николаю. Документ был подписан 31 декабря 2025 года, и, по данным источника "Радыё Свабода", решение, принятое Лукашенко, касалось только рекомендаций совета президентского фонда. Финансирование стипендий, в том числе и для сына Лукашенко, будет обеспечено Министерством финансов Белоруссии за счет государственного бюджета.

Фото: из открытых источников

В общей сложности список получателей этой стипендии содержит около 200 человек, среди которых, конечно, оказался и младший сын Лукашенко. Это не первый раз, когда Николай Лукашенко получает такую поддержку от отца, ведь он регулярно попадает в число одаренных студентов, которым назначают специальную стипендию.

Согласно информации журналистов, стипендия назначена на первый семестр обучения и составляет 251,99 белорусских рублей в месяц, что в пересчете на украинские деньги составляет около 3,6 тысяч гривен. Сумма выдается на официальном уровне как поддержка талантливой молодежи, но вызывает вопрос из-за того, что один из бенефициаров этой помощи – сын самого президента.

Этот случай совпал с новостями о бюджете Украины на 2026 год, обнародованном 8 декабря. Согласно бюджету, для выплаты академических и именных стипендий студентам украинских учебных заведений выделено 6,6 миллиарда гривен. Кроме того, в Украине с 1 сентября 2026 планируется повышение стипендий, и уже сейчас отмечено, что на это будет выделено на 1,2 миллиарда гривен больше, чем было в 2025 году. Такое увеличение также свидетельствует о росте государственной поддержки студентов.

