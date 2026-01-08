Лукашенко шокував всіх вчинком щодо свого сина: несподвані подробиці

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про "соціальну підтримку обдарованих учнів і студентів", що передбачає надання стипендії його синові Миколі. Документ був підписаний 31 грудня 2025 року, і, за даними джерела "Радыё Свабода", рішення, яке було ухвалене Лукашенком, стосувалося лише рекомендацій ради президентського фонду. Фінансування стипендій, у тому числі і для сина Лукашенка, буде забезпечене Міністерством фінансів Білорусі за рахунок державного бюджету.

Фото: з відкритих джерел

Загалом список одержувачів цієї стипендії містить близько 200 осіб, серед яких, звісно, опинився і молодший син Лукашенка. Це не перший раз, коли Микола Лукашенко отримує таку підтримку від батька, адже він регулярно потрапляє до числа "обдарованих" студентів, яким призначають спеціальну стипендію.

Згідно з інформацією журналістів, стипендія призначена на перший семестр навчання і становить 251,99 білоруських рублів на місяць, що в перерахунку на українські гроші дорівнює близько 3,6 тисяч гривень. Сума видається на офіційному рівні як підтримка талановитої молоді, але викликає питання через те, що один із бенефіціарів цієї допомоги – син самого президента.

Цей випадок співпав з новинами про бюджет України на 2026 рік, який був оприлюднений 8 грудня. Згідно з бюджетом, для виплати академічних та іменних стипендій студентам українських закладів освіти виділено 6,6 мільярдів гривень. Окрім того, в Україні з 1 вересня 2026 року планується підвищення стипендій, і вже зараз зазначено, що на це буде виділено на 1,2 мільярди гривень більше, ніж було у 2025 році. Таке збільшення також свідчить про зростання державної підтримки студентів.

Портал "Коментарі" вже писав, що після закінчення війни Україні належить знайти нову модель економічного розвитку та визначити джерела фінансування для відбудови. Одним із важливих напрямів є співпраця з міжнародними партнерами щодо спільних фондів і встановлення правил для економіки. Однак, як наголошує доктор економічних наук Андрій Длігач, є певний ризик у цих процесах, який може стати загрозою для майбутнього розвитку країни.