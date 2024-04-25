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Лукашенко сказал, что думает о «формуле Зеленского» и предложил Западу сыграть с РФ в игру

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что войну в Украине нужно завершать переговорами. По его словам, Запад должен согласиться сыграть со страной-террористом вничью

сегодня, 15:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как утверждает Александр Лукашенко, якобы на фронте в Украине образовался цугцванг, где ни украинские военные, ни российские захватчики не могут одержать верх. Впрочем, он признал, что какое-то движение на фронте все же происходит, однако это не то, что устроило бы какую-то из сторон военного конфликта. То есть, подчеркнул Лукашенко, сложилась патовая ситуация.

Лукашенко сказал, что думает о «формуле Зеленского» и предложил Западу сыграть с РФ в игру

Александр Лукашенко

В этом случае, заявил Лукашенко, чтобы выйти из цугцванга, нужно начать мирные переговоры. По его мнению, за основу можно взять так называемые стамбульские договоренности. При этом он добавил, что новые мирные соглашения не будут являться точной копией того, о чем договаривались в Стамбуле.

При этом так называемый президент Беларуси прокомментировал также мирную формулу президента Владимира Зеленского, которую должны обсудить в Швейцарии на Глобальном саммите мира.

По его словам, эта формула является, безусловно, патриотическим решением, однако его нереально воплотить в жизнь. При этом Лукашенко отметил, что все руководители западных спецслужб говорят о том, что необходимо сделать все, чтобы не допустить победы кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Если вы настаиваете на том, что нельзя, то это момент для переговоров. Сыграйте вничью на этом этапе",
– озвучил очередную нелепую идею Лукашенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле якобы не против того, чтобы начать мирные переговоры на основе стамбульских договоренностей, но с нюансами. Как отметил представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков, за время войны произошло много всего нового, в том числе и того, что в Конституции РФ появились так называемые "новые регионы", которые были захвачены в Украине.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что у РФ есть план , как сорвать Глобальный саммит мира, поскольку она и дальше хочет продолжать войну.




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