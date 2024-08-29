Лукашенко сказал, когда отдаст приказ войскам наступать

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не будет вступать в войну, пока враг не будет угрожать непосредственно территории страны. Это комментарий на фоне слухов о возможном вступлении белорусских войск в войну против Украины.

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Лукашенко во время обсуждения с подчиненными создания нового пропагандистского ресурса подчеркнул, что белорусские медиа "не придумывают и не врут", в отличие от других стран. Он выразил возмущение тем, как его действия и заявления освещают в мировых СМИ, отметив, что никаких приказов об участии в войне за пределами Беларуси не было и не будет. Лукашенко заявил, что Беларусь будет воевать только тогда, когда враг придет на ее территорию с "плохими намерениями".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко удивил новым заявлением о вступлении в войну . Александру Лукашенко предлагают отвлечься от России и присоединиться к Украине в борьбе против оккупационной агрессии. Об этом президент Беларуси заявил на республиканском педагогическом совете.

По его словам, из разных источников поступают предложения, которые ему сложно принять. "Нам постоянно советуют отступить здесь, отдать там, идя вплоть до того, что мне рекомендуют бросить Россию и встать на сторону Украины. Говорят, что НАТО разместит свои войска возле Смоленска. Таких предложений я получаю много, но 99% из них абсолютно неприемлемы". для нас", – заявил Лукашенко.

Однако, как всегда, он решил не раскрывать подробности и имена тех, кто выдвигает такие идеи. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь оказалась в "очень сложной ситуации", увязывая это с войной на юге и угрозами со стороны Запада.

