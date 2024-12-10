Лукашенко сказал, сколько в Беларуси есть ядерных боеголовок, и когда он их применит

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране точно есть ядерное оружие. Более того, по его словам, он якобы лично вез в Беларусь ядерные боеголовки.

Александр Лукашенко

"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они (оппоненты) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", — сказал Лукашенко.

При этом он признал, что применение ядерного оружия – это большая ответственность. Лукашенко подчеркнул, что после Хиросимы, Нагасаки никто еще кнопку ядерного оружия не нажал.

"Мощнейшие крупные государства, не говоря о Беларуси. Но я предупредил всех своих врагов, "друзей" и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть — ядерное оружие или еще какое-то", — сказал Лукашенко.

Помимо этого, он добавил, что именно такое применение ядерного оружия он согласовал с россиянами.

"Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие. Еще не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в 5 раз мощнее, чем этот "Орешник", — заявил Лукашенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин согласился разместить "Орешник" в Беларуси, по просьбе самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом Путин сообщил в рамках заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Беларуси. Среди прочего глава Кремля заявил, что "Орешник" можно будет разместить в Беларуси во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска. Однако перед этим нужно определить минимальную дальность этих комплексов.





