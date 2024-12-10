Лукашенко сказал, сколько в Беларуси есть ядерных боеголовок, и когда он их применит

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Ткачик Олеся
Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране точно есть ядерное оружие. Более того, по его словам, он якобы лично вез в Беларусь ядерные боеголовки.
Александр Лукашенко
При этом он признал, что применение ядерного оружия – это большая ответственность. Лукашенко подчеркнул, что после Хиросимы, Нагасаки никто еще кнопку ядерного оружия не нажал.
Помимо этого, он добавил, что именно такое применение ядерного оружия он согласовал с россиянами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин согласился разместить "Орешник" в Беларуси, по просьбе самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом Путин сообщил в рамках заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Беларуси. Среди прочего глава Кремля заявил, что "Орешник" можно будет разместить в Беларуси во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска. Однако перед этим нужно определить минимальную дальность этих комплексов.
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