Лукашенко снова пугает ЕС: в разведке раскрыли подробности

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко использует территорию своей страны для транзита нелегальных мигрантов из Африки, Ближнего Востока и Афганистана для давления на страны Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"ЕС сталкивается с новой волной нелегальной миграции, обусловленной ухудшением гуманитарной ситуации в Африке, на Ближнем Востоке и в Афганистане. В то же время политические режимы, которые имеют опыт использования мигрантов как геополитического инструмента, снова оказываются в центре внимания", — отметили в разведке.

Сообщается, что Лукашенко пытается задействовать свою территорию для транзита нелегалов в Польшу. Часть потоков прибывает из Ливии — напрямую или через Россию, что указывает на координацию между Минском и Москвой.

Разведка установила, что белорусский режим пытается повторить сценарий 2021 года, создав новый кризис. Тогда режим Лукашенко организовал массовое проникновение мигрантов на границы ЕС, пытаясь обменять снижение напряжения на снятие санкций.

Как акцентировали в Службе внешней разведки Украины, этот шантаж в 2021 году не дал ожидаемый результат: ограничения лишь усилились, а дипломатическая изоляция Минска – углубилась.

Несмотря на тотальную зависимость от Кремля, Лукашенко пытается маневрировать. Сегодня он продолжает зарабатывать на транзите мигрантов, но избегает откровенной эскалации, чтобы не потерять остатки политических контактов в Европе, в частности с Венгрией, которая последовательно выступает против миграции.

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