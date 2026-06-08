Лукашенко собирает военных: что запланировали в Беларуси уже на июнь

В Беларуси на территории Гродненской области проведут мобилизационную учебу с военными комиссариатами. Мероприятия намечены с 17 по 26 июня.

Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"

В ходе обучения будут проводить отработку вопроса о доукомплектовании военных комиссариатов путем призыва военнообязанных на военные сборы с последующим их участием в обучении. Призванные военнообязанные:

будут совершенствовать военные знания,

будут осваивать вооружение и военную технику,

будут учиться выполнять задачи, поступающие от руководителей учений.

"Также планируется отработать вопрос оповещения и явки военнообязанных и транспортных средств в пункты предварительного сбора. Гражданам будут вручаться повестки о необходимости прибытия в пункты сбора военнообязанных для сверки личных данных", — пишет издание "Белта".

Чтобы создать условия, близкие к реальным, будут привлекать силы специальных операций. Предупреждают, что в районе военных комиссариатов и других объектов проведения мобилизации граждан могут быть слышны взрывы имитационных средств и выстрелы холостых боеприпасов. Также на период учений могут ограничить движения по отдельным улицам.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил об одной "очень серьезной" цели в Украине. Так он отреагировал на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди по поводу 500 целей на территории Беларуси.

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступка рассказал, есть ли ядерная угроза со стороны Беларуси.