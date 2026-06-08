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Лукашенко собирает военных: что запланировали в Беларуси уже на июнь

В Беларуси проведут мобилизационные учения

8 июня 2026, 17:24
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Кречмаровская Наталия

В Беларуси на территории Гродненской области проведут мобилизационную учебу с военными комиссариатами. Мероприятия намечены с 17 по 26 июня.

Лукашенко собирает военных: что запланировали в Беларуси уже на июнь

Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"

В ходе обучения будут проводить отработку вопроса о доукомплектовании военных комиссариатов путем призыва военнообязанных на военные сборы с последующим их участием в обучении. Призванные военнообязанные:

  • будут совершенствовать военные знания,

  • будут осваивать вооружение и военную технику,

  • будут учиться выполнять задачи, поступающие от руководителей учений.

"Также планируется отработать вопрос оповещения и явки военнообязанных и транспортных средств в пункты предварительного сбора. Гражданам будут вручаться повестки о необходимости прибытия в пункты сбора военнообязанных для сверки личных данных", — пишет издание "Белта".

Чтобы создать условия, близкие к реальным, будут привлекать силы специальных операций. Предупреждают, что в районе военных комиссариатов и других объектов проведения мобилизации граждан могут быть слышны взрывы имитационных средств и выстрелы холостых боеприпасов. Также на период учений могут ограничить движения по отдельным улицам.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил об одной "очень серьезной" цели в Украине. Так он отреагировал на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди по поводу 500 целей на территории Беларуси.

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступка рассказал, есть ли ядерная угроза со стороны Беларуси.



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Источник: https://belta.by/regions/view/mobilizatsionnoe-uchenie-s-voenkomatami-grodnenskoj-oblasti-projdet-17-26-ijunja-785102-2026/
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