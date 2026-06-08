Лукашенко збирає військових: що запланували в Білорусі вже на червень

В Білорусі на території Гродненської області проведуть мобілізаційне навчання з військовими комісаріатами. Заходи заплановані з 17 по 26 червня.

Олександр Лукашенко. Фото портал "Коментарі"

У ході навчання будуть проводити відпрацювання питання щодо доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов'язаних на військові збори з подальшою їх участю в навчанні. Призвані військовозобов'язані:

удосконалюватимуть військові знання,

освоюватимуть озброєння і військову техніку,

навчатимуться виконувати завдання, що надходять від керівників навчань.

“Також планується відпрацювати питання оповіщення та явки військовозобов'язаних та транспортних засобів до пунктів попереднього збору. Громадянам вручатимуться повістки про необхідність прибуття до пунктів збору військовозобов'язаних для звірки особистих даних", — пише видання “Белта”.

Щоб створити умови, наближені до реальних, будуть залучати сили спеціальних операцій. Попереджають, що в районі військових комісаріатів та інших об'єктів проведення мобілізації громадян можуть бути чути вибухи імітаційних засобів та постріли холостих боєприпасів. Також на період навчань можуть обмежити руху окремими вулицями.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про одну “дуже серйозну” ціль в Україні. Так він відреагував на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді щодо 500 цілей на території Білорусі.

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