Лукашенко збирає військових: що запланували в Білорусі вже на червень

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Кречмаровская Наталия
В Білорусі на території Гродненської області проведуть мобілізаційне навчання з військовими комісаріатами. Заходи заплановані з 17 по 26 червня.
Олександр Лукашенко. Фото портал "Коментарі"
У ході навчання будуть проводити відпрацювання питання щодо доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов'язаних на військові збори з подальшою їх участю в навчанні. Призвані військовозобов'язані:
удосконалюватимуть військові знання,
освоюватимуть озброєння і військову техніку,
навчатимуться виконувати завдання, що надходять від керівників навчань.
Щоб створити умови, наближені до реальних, будуть залучати сили спеціальних операцій. Попереджають, що в районі військових комісаріатів та інших об'єктів проведення мобілізації громадян можуть бути чути вибухи імітаційних засобів та постріли холостих боєприпасів. Також на період навчань можуть обмежити руху окремими вулицями.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про одну “дуже серйозну” ціль в Україні. Так він відреагував на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді щодо 500 цілей на території Білорусі.
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