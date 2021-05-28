logo
Русский Українська

BTC/USD

36765.57

ETH/USD

2569.57

LTC/USD

176.88

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко собирается вакцинировать украинцев «Спутником V»: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко собирается вакцинировать украинцев «Спутником V»: что известно

В Беларуси собираются открыть пункты вакцинации для украинцев и жителей Запада, которых захотят привиться российским препаратом

сегодня, 15:17
Автор:

Вечканова Елена

Нынешняя опала со стороны большинства западных правительств толкает белорусскую власть на поиски новых подходов к умам большинства. Так, к примеру, в пятницу, 28 мая, самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко объявил о вероятном создании специальных центров вакцинации для иностранных граждан.

Лукашенко собирается вакцинировать украинцев «Спутником V»: что известно

Лукашенко собирается вакцинировать украинцев "Спутником V". Фото из открытых источников

По информации "Белта", для прививок всем желающим медики собираются использовать российскую "Спутник V". Таким образом Лукашенко якобы хочет помочь всем тем, кто хочет, но не имеет возможности вакцинироваться против коронавируса.

По словам самого политика, подобный план он предварительно согласовывал с российским правительством и непосредственно Владимиром Путиным. Соглашение было достигнуто якобы благодаря тому, что именно на "Спутник V" есть большой спрос среди жителей многих государств, в том числе и европейских.

Особое внимание Лукашенко пообещал уделить украинцам, которые попросят помощи насчет вакцинации российским препаратом. Для этого собираются оборудовать несколько специальных мобильных медицинских центров вблизи границы, которые обеспечат доступ к вакцине всем попросившим об этом иностранцам.

Подобный "финт" в Беларуси обещают провернуть и для граждан Литвы, Польши и любых других государств, которые решатся на прививку.

Стоит отметить, что "Спутник V" белорусские врачи используют непроста. Все потому, что Лукашенко в свое время заключил с Путиным договоренность на получение технологий разработки этой вакцины. Поэтому в нынешнее время белорусы зачастую получают препарат, которые производится уже в их стране (но по российскому "рецепту").

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что ученые официально установили вероятную причину образованию тромбов в крови после вакцинации от коронавируса конкретным препаратом. Все детали — в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали о том, в какую сумму украинским разработчикам может обойтись создание эксклюзивной вакцины против коронавируса. Спойлер — это будет намного дешевле, чем тратили иностранные ученые.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-rasskazal-o-dogovorennosti-s-putinym-o-pomoschi-grazhdanam-stran-zapada-i-ukrainy-s-443408-2021/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ