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Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко собрался к «друзьям» в Москву
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Лукашенко собрался к «друзьям» в Москву

Песков сообщил о скором визите Лукашенко в Россию

сегодня, 15:15
Автор:

Кравцев Сергей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова собирается посетить Москву. Встретиться с Путиным Лукашенко намерен в первой половине сентября. Как информирует издание "Комментарии", о скором приезде в Россию Лукашенко рассказал спикер президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

Лукашенко собрался к «друзьям» в Москву

Александр Лукашенко Фото: dilo.net.ua

О скором визите Лукашенко в Россию стало известно после сегодняшнего телефонного разговора Путина и Лукашенко. Инициатором звонка выступил Путин. Сегодня у Александра Лукашенко день рождения и хозяин Кремля решил поздравить своего коллегу. Прежде, чем Песков приоткрыл подробности телефонного разговора о беседе Путина и Лукашенко сообщила пресс-служба Кремля, в сугубо дипломатическом стиле было сообщено, что стороны обговорили "некоторые вопросы двустороннего сотрудничества".

"Интерфакс" также передает слова Александра Лукашенко по итогам разговора с Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, у него появилось значительно больше информации после этого разговора о том, что же на самом деле происходит в Афганистане, ведь в СМИ часто попадает искаженная информация.

Читайте также на портале "Комментарии" — США заступились за Литву, призывают Лукашенко немедленно прекратить организацию потока нелегалов в страну перестать шантажировать Европейский Союз. От имени США заявление сделала заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Также читайте – санкции против режима Лукашенко не проблема – в МВФ объяснили, почему готовят правительству Беларуси почти 1 миллиард евро. Объяснение такое решение кроется в том, чтобы помочь народу Беларуси бороться с пандемией.


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Источник: https://www.interfax.ru/russia/787387
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Обсуждения

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Конечно,к друзьям! Ведь не хохлы же друзи,которые готовы стать Белоруссии недругами только потому,что так хочет Запад.Продажные

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