Лукашенко собрался к «друзьям» в Москву

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Кравцев Сергей
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова собирается посетить Москву. Встретиться с Путиным Лукашенко намерен в первой половине сентября. Как информирует издание "Комментарии", о скором приезде в Россию Лукашенко рассказал спикер президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".
Александр Лукашенко Фото: dilo.net.ua
О скором визите Лукашенко в Россию стало известно после сегодняшнего телефонного разговора Путина и Лукашенко. Инициатором звонка выступил Путин. Сегодня у Александра Лукашенко день рождения и хозяин Кремля решил поздравить своего коллегу. Прежде, чем Песков приоткрыл подробности телефонного разговора о беседе Путина и Лукашенко сообщила пресс-служба Кремля, в сугубо дипломатическом стиле было сообщено, что стороны обговорили "некоторые вопросы двустороннего сотрудничества".
"Интерфакс" также передает слова Александра Лукашенко по итогам разговора с Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, у него появилось значительно больше информации после этого разговора о том, что же на самом деле происходит в Афганистане, ведь в СМИ часто попадает искаженная информация.
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Обсуждения
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xxx
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Конечно,к друзьям! Ведь не хохлы же друзи,которые готовы стать Белоруссии недругами только потому,что так хочет Запад.Продажные