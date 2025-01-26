Лукашенко сообщил, где хочет разместить «Орешник» и при каких условиях откажется от него

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Ткачик Олеся
Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что когда Беларусь получит от России ракеты "Орешник", то хотела бы их разместить поближе к Смоленску.
Александр Лукашенко
Помимо этого, он назвал условия, при которых Минск может отказаться от размещения российских ракет.
По его словам, решение дислоцировать "Орешник" в Беларуси якобы появилось в ответ на желание и возможность размещения американских ракет средней дальности в Европе.
При этом он добавил, что якобы российские ракеты "Орешник" прибудут в Беларусь "со дня на день".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в декабре прошлого года Лукашенко попросил у Путина ракеты "Орешник" для Беларуси. По его словам, стране хватило бы десяток таких систем. Кремлевский диктатор отреагировал на заявление так называемого президента Беларуси Александра Лукашенко о возможности России поставить в республику десять новейших ракетных систем "Орешник".
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