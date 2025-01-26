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Лукашенко сообщил, где хочет разместить «Орешник» и при каких условиях откажется от него

Лукашенко назвал условия, при выполнении которых Беларусь откажется от размещения ракет «Орешник»

сегодня, 14:57
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Ткачик Олеся

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что когда Беларусь получит от России ракеты "Орешник", то хотела бы их разместить поближе к Смоленску.

Лукашенко сообщил, где хочет разместить «Орешник» и при каких условиях откажется от него

Александр Лукашенко

"Туда, ближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Надо определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести. Поэтому я рассматриваю где-то около вас (России — редактор). Тем более, это же общее оружие. Но я не говорю, что под Смоленском. Я просто сейчас так думаю", — сказал Лукашенко.

Помимо этого, он назвал условия, при которых Минск может отказаться от размещения российских ракет.

По его словам, решение дислоцировать "Орешник" в Беларуси якобы появилось в ответ на желание и возможность размещения американских ракет средней дальности в Европе.

"Поэтому если они откажутся от этого, тогда я старшему брату скажу: "Давай повременим". Не важно, будет он в Смоленске или в Орше. Для нас не важно. А нам важно, чтобы американские ракеты средней дальности не попали на территорию Европы, потому что они могут быть оснащены и ядерным компонентом. Если говорить откровенно", — заявил Лукашенко.

При этом он добавил, что якобы российские ракеты "Орешник" прибудут в Беларусь "со дня на день".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в декабре прошлого года Лукашенко попросил у Путина ракеты "Орешник" для Беларуси. По его словам, стране хватило бы десяток таких систем. Кремлевский диктатор отреагировал на заявление так называемого президента Беларуси Александра Лукашенко о возможности России поставить в республику десять новейших ракетных систем "Орешник".





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Источник: https://belta.by/president/view/lukashenko-rasschityvaet-razmestit-oreshnik-blizhe-k-smolensku-691539-2025/
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