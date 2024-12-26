Путин отреагировал на просьбу Лукашенко дать Беларуси десять «Орешников»

Кремлевский диктатор Владимир Путин отреагировал на заявление так называемого президента Беларуси Александра Лукашенко о возможности России поставить в республику десять новейших ракетных систем "Орешник".

Владимир Путин

В частности, известно, что сразу после заседания Высшего Евразийского экономического совета Лукашенко сказал журналистам, что его страна готова разместить на своей территории десять систем на первом этапе. То же самое он сказал Путину, когда тот подошел к нему.

"Ну, десять-то вы уж куда", — сказал Путин с ухмылкой.

При этом такой ответ не смутил Лукашенко.

"Ну, с запасом", — ответил Лукашенко Путину.

Известно, что комплекс "Орешник" — это модернизированная версия ракеты РС-26 "Рубеж", оснащенный несколькими важными характеристиками, которые делают его чрезвычайно эффективным. Одна из основных особенностей "Орешника" — способность нести несколько боевых частей, что позволяет ему атаковать несколько целей одновременно. Это обеспечивает сложность систем противовоздушной обороны и повышает шансы на достижение своих целей. Еще одной важной характеристикой является высокая скорость ракеты, превышающая 12000 км/ч. Благодаря этому ракета может избегать обнаружения и перехвата противоракетными системами. Комплекс "Орешник" может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеголовками.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лукашенко объявил, что на территории Беларуси будут размещены около десяти российских ракетных комплексов "Орешник". Он также добавил, что если Россия изъявит желание увеличить количество таких комплексов, Беларусь будет готова рассмотреть такую возможность.



