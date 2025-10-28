Лукашенко сыплет угрозами: кому уже угрожает "Орешником"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Белорусский лидер Александр Лукашенко снова упомянул о российском супероружии — ракетном комплексе "Орешник". Он пояснил, что размещение комплекса является ответной мерой на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы.
Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Об этом Лукашенко заявил на ІІІ Минской международной конференции по евразийской безопасности, пишет издание "Белта".
По его словам, размещение в Беларуси ракетного комплекса средней дальности — это вопрос, который будоражит отдельных безумных политиков.
У Лукашенко объяснили, что "Орешник" поставят на боевое дежурство в Белоруссии в декабре. Об этом сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Лукашенко начал активно комментировать ситуацию в Украине. В целом его слова сводятся к советам договариваться и угрожающим прогнозам о будущем Украины. Эксперты убеждены, что Лукашенко не втянет Белоруссию в войну России против Украины.