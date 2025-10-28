logo

BTC/USD

113635

ETH/USD

4037.8

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко сыплет угрозами: кому уже угрожает "Орешником"
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко сыплет угрозами: кому уже угрожает "Орешником"

Лукашенко снова вспомнил об "Орешнике": когда комплекс поставят на боевое дежурство

28 октября 2025, 19:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Белорусский лидер Александр Лукашенко снова упомянул о российском супероружии — ракетном комплексе "Орешник". Он пояснил, что размещение комплекса является ответной мерой на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы.

Лукашенко сыплет угрозами: кому уже угрожает "Орешником"

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Об этом Лукашенко заявил на ІІІ Минской международной конференции по евразийской безопасности, пишет издание "Белта".

"Размещение этого оружия в Беларуси не что иное, как ответная мера на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об "Орешнике" прекратятся. Но не хотят. Мы никому не угрожаем, только обеспечиваем свою безопасность. Если наши партнеры на Западе к этому готовы, ни мы, ни Россия в долгу не останемся!”, – заявил Лукашенко.

По его словам, размещение в Беларуси ракетного комплекса средней дальности — это вопрос, который будоражит отдельных безумных политиков.

"Никакой агрессивности!" – заверил он.

У Лукашенко объяснили, что "Орешник" поставят на боевое дежурство в Белоруссии в декабре. Об этом сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

"Создание условий для размещения "Орешника" в Республике Беларусь заканчивается. В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому любые разговоры, быть или не быть "Орешника", на этом исчерпаны", — сказала она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Лукашенко начал активно комментировать ситуацию в Украине. В целом его слова сводятся к советам договариваться и угрожающим прогнозам о будущем Украины. Эксперты убеждены, что Лукашенко не втянет Белоруссию в войну России против Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://belta.by/president/view/lukashenko-nazval-prichinu-razmeschenija-v-belarusi-oreshnika-745439-2025
Теги:

Новости

Все новости