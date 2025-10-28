Лукашенко сыплет угрозами: кому уже угрожает "Орешником"

Белорусский лидер Александр Лукашенко снова упомянул о российском супероружии — ракетном комплексе "Орешник". Он пояснил, что размещение комплекса является ответной мерой на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Об этом Лукашенко заявил на ІІІ Минской международной конференции по евразийской безопасности, пишет издание "Белта".

"Размещение этого оружия в Беларуси не что иное, как ответная мера на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об "Орешнике" прекратятся. Но не хотят. Мы никому не угрожаем, только обеспечиваем свою безопасность. Если наши партнеры на Западе к этому готовы, ни мы, ни Россия в долгу не останемся!”, – заявил Лукашенко.

По его словам, размещение в Беларуси ракетного комплекса средней дальности — это вопрос, который будоражит отдельных безумных политиков.

"Никакой агрессивности!" – заверил он.

У Лукашенко объяснили, что "Орешник" поставят на боевое дежурство в Белоруссии в декабре. Об этом сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

"Создание условий для размещения "Орешника" в Республике Беларусь заканчивается. В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому любые разговоры, быть или не быть "Орешника", на этом исчерпаны", — сказала она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Лукашенко начал активно комментировать ситуацию в Украине. В целом его слова сводятся к советам договариваться и угрожающим прогнозам о будущем Украины. Эксперты убеждены, что Лукашенко не втянет Белоруссию в войну России против Украины.