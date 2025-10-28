Лукашенко сипле погрозами: кому вже погрожує “Орєшніком”

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Білоруський лідер Олександр Лукашенко знову згадав про російську суперзброю — ракетний комплекс “Орєшнік”. Він пояснив, що розміщення комплексу є заходом у відповідь на ескалацію ситуації в регіоні та сучасні загрози.
Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел
Про це Лукашенко заявив на ІІІ Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки, пише видання “Белта”.
За його словами, розміщення в Білорусі ракетного комплексу середньої дальності — це питання, яке розбурхує окремих шалених політиків.
У Лукашенка пояснили, що “Орєшнік” поставлять на бойове чергування у Білорусі у грудні. Про це повідомила речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Лукашенко почав активно коментувати ситуацію в Україні. Загалом його слова зводяться до порад домовлятися та загрозливих прогнозів про майбутнє України. Експерти переконані, що Лукашенко не втягне Білорусь у війну Росії проти України.