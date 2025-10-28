Лукашенко сипле погрозами: кому вже погрожує “Орєшніком”

Білоруський лідер Олександр Лукашенко знову згадав про російську суперзброю — ракетний комплекс “Орєшнік”. Він пояснив, що розміщення комплексу є заходом у відповідь на ескалацію ситуації в регіоні та сучасні загрози.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Про це Лукашенко заявив на ІІІ Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки, пише видання “Белта”.

"Розміщення цієї зброї в Білорусі не що інше, як захід у відповідь на ескалацію ситуації в регіоні і сучасні загрози. Будь ласка, давайте від цього відійдемо, і розмови про "Орєшнік" припиняться. Але не хочуть. Ми нікому не загрожуємо, лише забезпечуємо свою безпеку. Якщо наші партнери на Заході до цього готові, ні ми, ні Росія в боргу не залишимося!”, — заявив Лукашенко.

За його словами, розміщення в Білорусі ракетного комплексу середньої дальності — це питання, яке розбурхує окремих шалених політиків.

"Жодної агресивності!" – запевнив він.

У Лукашенка пояснили, що “Орєшнік” поставлять на бойове чергування у Білорусі у грудні. Про це повідомила речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт.

"Створення умов для розміщення "Орєшніка" в Республіці Білорусь закінчується. У грудні поточного року його буде поставлено на бойове чергування, тому будь-які розмови, бути чи не бути "Орєшніка", на цьому вичерпані", — сказала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Лукашенко почав активно коментувати ситуацію в Україні. Загалом його слова зводяться до порад домовлятися та загрозливих прогнозів про майбутнє України. Експерти переконані, що Лукашенко не втягне Білорусь у війну Росії проти України.