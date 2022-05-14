Лукашенко удивил свой генералитет, расхвалив ВСУ: что произошло с диктатором – почему сменил риторику

Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко удивил свой генералитет, расхвалив Вооруженные силы Украины. Что это значит? Куда в шторме российско-украинской войны в итоге качнет белорусскую лодку? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко оставляют возможность реабилитироваться и занять своё место за переговорным столом в условном "Стамбуле"

Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий") Дмитрий Громаков не думает, что из уст Лукашенко прозвучал именно комплимент украинской армии. Скорее – констатация факта, что советская стратегия войны оказалась слабой против современных мобильных подразделений.

"Вопрос в том, на что пойдет Лукашенко для "обстрела" своей армии в боях и получения белорусскими офицерами опыта современной войны. Будет ли это полномасштабное вторжение белорусских частей и удар в направлении Луцк-Львов, с целью отрезать польский логистический узел от поставок западных вооружений в Украину. Или это будет ограниченное участие контингента белорусских офицеров в смешанных с россиянами подразделениях для получения боевого опыта и изучения тактики современной войны", – рассуждает эксперт.

По его словам, важным моментом является укрепление южных рубежей Беларуси и стремление лукашенковского режима войти в переговорный процесс равноправным участником (следовательно – и стороной конфликта).

"Однако входным билетом за этот стол Кремль чётко обозначил прямое участие вооруженных сил РБ в войне против Украины, – подчеркивает Дмитрий Громаков. – Учитывая нерешительность Лукашенко, граничащую в глазах Путина с трусостью, после отвода войск с северного направления от Киева, Кремль прекратил навязывать участие Минска в переговорном процессе. Но учитывая, потребности в живой силе и технике, Лукашенко оставляют возможность реабилитироваться и занять своё место за переговорным столом в условном "Стамбуле". Ровно поэтому мы наблюдаем сегодня все эти военные активности на беларусско-украинской границе. Которые по своему характеру напоминают поведение подростка как в известной поговорке "и хочется, и колется".

Лукашенко начинает беспокоить, что у Путина нет глобального плана выхода из ситуации

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых не исключает, что Лукашенко начинает политические маневры в надежде выскочить из-под санкций и ответственности.

"Активный пособник агрессии россии и непризнанный президент Беларуси – Лукашенко, начинает понимать, что "спецоперация" затянулась и явно переходит в не тот формат, который рисовала себе кремлевская верхушка. И сейчас, он, Лукашенко, становится соучастником агрессии со всеми вытекающими последствиями для себя и своей страны. Никто не забудет, что именно с территории РБ шли войска на Киев, что именно оттуда летели и до сих пор летят ракеты, убивая мирных жителей Украины и разрушая инфраструктуру. Продолжая грозить своим соседям и постоянно проводя маневры вблизи украинской границы, Лукашенко продолжает оттягивать наши силы и помогает агрессору в его попытках добиться хоть какого-то значительного результата. Но, его всем известная хитрость и способность вовремя предавать подсказывают ему, что пора двигаться в сторону победителя", – поясняет эксперт.

По его мнению, зачистив протестное поле в своей стране, Лукашенко понимает, что, бросив войска в Украину, он получит намного больший всплеск протестных настроений и может не удержать власть перед лицом людей с оружием и матерей, похоронивших своих сыновей.

"Парад 9-го мая показал, что у Путина нет глобального плана выхода из ситуации, в которую он завел свою страну и весь мир. Бессмысленная война будет продолжаться и дальше. Но итог ее уже будет явно не тот, что планировался рашистким руководством, – отмечает Олег Вострых. – И это начинает беспокоить Лукашенко. Он будет продолжать и дальше пугать своими войсками ближайших соседей (Польшу, Литву) и оттягивать наши ресурсы на контроль белорусского направления. Но постепенно он будет вбрасывать в информационное пространство месседжи, намекающие на возможность переговоров с ним. Лукашенко ищет гарантии для себя – и при первой возможности сдаст своего шефа из белокаменной, если на фронте ситуация не будет изменяться в пользу агрессора".

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