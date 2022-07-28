Лукашенко угрожает, но страшно боится войны в Украине – почему пришло время ВСУ бить по Беларуси

Генштаб ВСУ в новой сводке от 28 июля сообщил, что на границах с Беларусью фиксируется проведение инженерного оборудования позиций подразделений, прибывших на ротацию. Кроме того, отмечается, что противник продолжают наносить авиационные и ракетные удары по Украине, в том числе, с территории Республики Беларусь (РБ). Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" угрозу с северного направления.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Постоянная угроза с севера отвлекает ВСУ от сосредоточения на горячих южном и восточном направлениях

Политолог Андрей Окара отмечает, что тема угрозы вторжение белорусской армии в Украину – долгоиграющая. И речь об этом идет уже шестой месяц, с начала широкомасштабного российского вторжения.

"Но воинственные настроения в армии РБ, насколько известно, на историческом минимуме. Желающих воевать с Украиной практически нет. Это является одним из маркеров отличия граждан РБ от граждан РФ. Хоть они живут в похожих информационно-пропагандистских условиях, но отношение к войне с Украиной и участию своей армии в этой войне – различное", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, Лукашенко не хочет участия РБ в этой войне. Более того – он этого боится.

"Ведь нет гарантий, что белорусская армия не повернет оружие против режима Лукашенко. Что, получив приказ пойти в атаку на Киев, не пойдет на Минске. Если ранее это было гипотетическая угроза, то теперь становится реальной. Вторая угроза для Кремля и Лукашенко, если белорусская армия идет в наступление на Украину, но где-то, уже на украинской территории, добровольно, целенаправленно сдается в плен – и целыми частями эти подразделения переходят на сторону ВСУ. И далее сражаются уже против режимов РФ и РБ", – поясняет Андрей Окара.

Он считает, что военное командование РФ рассматривает различные планы по нейтрализации протестной активности внутри белорусской армии и общества в целом.

"К примеру, над белорусскими военными могут поставить российское оперативное командование. Плюс – создать миксованные войска. А именно, когда в бой будет иди белорусская армия, разбавленная частью российской. Перемешанные войска в пропорции, допустим, 15-20 россиян — к 80-85 белорусов", – рассуждает политолог.

Для Лукашенко, считает он, перспектива выхода армии из-под контроля – смертельно опасна. Как и в случае, если армии РБ пойдет на Украину, под командованием Москвы.

"Ведь это будет означать переподчинение белорусской армии российскому командованию, – поясняет эксперт. – И, как следствие, скорое политическое устранение Лукашенко, который давно и серьезно напрягает Путина. Не просто не способствует, но и порой активно мешает реализации планов Кремля по Украине. Но пока Кремль перед дилеммой – лучше такой неудобный Лукашенко или непонятно кто? И однозначного решения, похоже, нет. Сам Лукашенко это понимает, а потому всячески уходит от прямого столкновения с Украиной. Ищет любые причины, чтобы не быть втянутым в открытую войну".

Впрочем, несмотря на это, РБ в войне участвует, акцентирует Андрей Окара. Во-первых, предоставляя свою территорию для российских войск, для ракетных ударов по Украине. Во-вторых, предоставляя российской армии советское оружие, которое было на боевом хранении в РБ.

"Постоянная угроза с севера отвлекает ВСУ от сосредоточения на горячих южном и восточном направлениях. В районах Херсона, Изюма, Бахмута. Отвлечение существенное, но не критичное. И я не исключаю, что именно Украина, в конце концов, поможет Беларуси смести диктаторский режим", – говорит эксперт.

Он напоминает, что в РБ сложилась уникальная политическая ситуация. Когда фактически не существует государства. Есть диктаторская власть Лукашенко, которая захватила государственные институты. И которая в немалой степени зависит от РФ. И есть Тихановская, которая фактически победила на выборах летом-2020, но из-за подтасовки результатов и жесткого подавления протестов режимом Лукашенко вынуждена жить в изгнании.

"Думаю, Украина, а также Литва, Польша могли бы помочь созданием белорусского освободительного войска. Не просто полков Костуся Калиновского и "Погоня", которые воюют в рядах ВСУ, – уточняет Андрей Окара. – А, к примеру, под эгидой правительства в изгнании, Тихановской (хоть у нее неопределенный статус – избранный президент без фактической власти), при помощи Запада, создать те белорусские силы, которые через какое-то время могут стать основой для освобождения Беларуси. Для построения нового белорусского государства, новой политической реальности".

Режим Лукашенко, как и режим Путина – одинаково враждебные нам режимы

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что уже пришла пора военно-политическому руководству Украины принимать жесткие решения касательно белорусского режима.

"Сколько можно гадать "нападут-не нападут?". С 24 февраля со стороны РБ наносятся постоянные ракетные удары по нашей стране. Уничтожается наша инфраструктура, гибнут наши люди. И те подготовительные работы, которые по данным нашей разведки, проводят российские и белорусские военные на территории РБ, говорят сами за себя, – отмечает эксперт. – Не недопрезидент Лукашенко должен нам угрожать, что "вот, если что, мы нанесем удары по центрам принятия решений…". А украинское руководство должно сделать публичное заявление-предупреждение, что в случае ударов по нашей территории со стороны РБ, мы нанесем ответные удары по всем военным объектам, откуда по нам выпускаются ракеты. Аэродромы, военные базы и так далее. Это вопрос следует решать".

Виталий Бала акцентирует, что режим Лукашенко – враждебный нам режим. И, что даже если белорусы якобы не хотят воевать, на сегодняшний день и РФ (с которой давно всё понятно), и, к сожалению, РБ являются врагами Украины. Представляют угрозу территориальной целостности нашей страны.

"Напомню, что недавно после очередного разговора с Лукашенко прозвучало заявление Путина о намерении вскоре разместить в Беларуси ракеты, которые могут нести ядерные боеголовки, "усовершенствовать" белорусскую авиацию, которая также могла бы нести ядерные заряды. Нам следует играть на опережение, – уверен эксперт. – И жестко отвечать на всё, что вытворяют Путин с Лукашенко. Тем более, что мы всё равно из-за провокационных действий белорусской армии и ее российских надсмотрщиков держим у северной границы войска".

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине: перед каким выбором оказался Запад – почему начались разговоры об "усталости".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!