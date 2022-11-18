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Лукашенко увидел плюс в западных санкциях – уверяет McDonald's покинул Беларусь навсегда

11 ноября стало известно, что McDonald's уйдет из Беларуси - вместо него будет сеть ресторанов "Вкусно - и точка"

сегодня, 15:37
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Автор:

Кравцев Сергей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко говорит, что благодарен Всевышнему за то, что в Беларуси перестали работать рестораны быстрого питания McDonald's. Белорусский диктатор уверен, что с "разрезанием булочки" белорусы справятся самостоятельно. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу самопровозглашенного президента Беларуси.

Лукашенко увидел плюс в западных санкциях – уверяет McDonald's покинул Беларусь навсегда

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Некоторые, особенно среди молодежи и, пожалуй, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: "Ах, "Макдональдс" идет". Я думаю: слава тебе господи, что хоть идет!... У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картофеля и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что всегда агитировал белорусов употреблять свои продукты, а не питаться тем, что ввозится из других стран.

Белорусский диктатор подчеркнул, что "беларусы сами должны делать то, что когда-то делал этот McDonald's, если кому-то это надо, и даже лучше".

Стоит отметить, сейчас в Беларуси открыто 25 заведений McDonald's в шести городах. 11 ноября стало известно, что McDonald's уходит из рынка Беларуси – вместо него откроется российская сеть ресторанов "Вкусно — и точка".

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Источник: https://president.gov.by/ru/events/ceremoniya-chestvovaniya-peredovikov-agropromyshlennogo-kompleksa
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