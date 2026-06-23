Лукашенко в истерике готовит ответ на ультиматум Киева: названы три важных сигнала

Военный аналитик Алексей Копытько обратил внимание на реакцию официального Минска после заявлений президента Украины Владимира Зеленского по поводу белорусского участия в войне. Украинский лидер дал неделю на демонтаж четырех ретрансляторов, которые, по его словам, помогают российским беспилотникам атаковать украинскую территорию. Зеленский также подчеркнул, что извинения больше не имеют значения — важны только конкретные действия.

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Эксперт отмечает, что уже третьи сутки Александр Лукашенко не делает публичных заявлений, хотя раньше активно реагировал практически на какие-либо события. Из Минска начали поступать сигналы через других представителей власти.

Первым из них стало распространение заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Беларусь не участвует в войне. При этом белорусские государственные медиа не стали цитировать фразу об жестком ответе в случае попыток втянуть страну в конфликт, что может свидетельствовать о желании избежать дальнейшей эскалации.

Вторым сигналом стало появление в информационном пространстве министра обороны Виктора Хренина. Он подчеркнул, что стратегия Беларуси состоит в невтягивании в войну и сохранении безопасности граждан. Аналогичные заявления прозвучали и от секретаря Совбеза Александра Вольфовича, который призвал к скорейшему завершению войны и подчеркнул нежелание Минска участвовать в боевых действиях.

По мнению Копытько, такая риторика контрастирует с фактическими действиями Беларуси. Он напоминает, что белорусский оборонно-промышленный комплекс вовлечен в обеспечение российской армии, а поставки горючего и работа ретрансляторов создают дополнительные возможности для российских войск. Именно поэтому Минску придется демонстрировать не заявления, а реальные шаги по деэскалации, если он стремится убедить Киев в своей непричастности к агрессии.

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