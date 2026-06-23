Лукашенко в істериці готує відповідь на ультиматум Києва: названо три важливі сигнали

Військовий аналітик Олексій Копитько звернув увагу на реакцію офіційного Мінська після заяв президента України Володимира Зеленського щодо білоруської участі у війні. Український лідер дав тиждень на демонтаж чотирьох ретрансляторів, які, за його словами, допомагають російським безпілотникам атакувати українську територію. Зеленський також підкреслив, що вибачення більше не мають значення — важливими є лише конкретні дії.

Фото: портал "Коментарі"

Експерт зазначає, що вже третю добу Олександр Лукашенко не робить публічних заяв, хоча раніше активно реагував практично на будь-які події. Натомість із Мінська почали надходити сигнали через інших представників влади.

Першим із них стало поширення заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Білорусь не бере участі у війні. При цьому білоруські державні медіа не стали цитувати фразу про жорстку відповідь у разі спроб втягнути країну у конфлікт, що може свідчити про бажання уникнути подальшої ескалації.

Другим сигналом стала поява в інформаційному просторі міністра оборони Віктора Хреніна. Він наголосив, що стратегія Білорусі полягає у невтягуванні у війну та збереженні безпеки громадян. Аналогічні заяви пролунали й від секретаря Ради безпеки Олександра Вольфовича, який закликав до якнайшвидшого завершення війни та підкреслив небажання Мінська брати участь у бойових діях.

На думку Копитька, така риторика контрастує з фактичними діями Білорусі. Він нагадує, що білоруський оборонно-промисловий комплекс залучений до забезпечення російської армії, а постачання пального та робота ретрансляторів створюють додаткові можливості для російських військ. Саме тому Мінську доведеться демонструвати не заяви, а реальні кроки з деескалації, якщо він прагне переконати Київ у своїй непричетності до агресії.

Портал "Коментарі" вже писав, що на тлі повномасштабної війни Росії проти України та зростання уваги до безпекової ситуації у Східній Європі дедалі важливішим стає білоруський напрямок. Політолог Вадим Денисенко проаналізував позицію Кремля щодо Білорусі та пояснив, чому Москва наразі не готова відкрито втручатися для захисту режиму Олександра Лукашенка.