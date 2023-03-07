Лукашенко в истерике оскорбил Зеленского и заявил, что вызов брошен

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Кравцев Сергей
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не сдержал эмоций и назвал президента Украины Владимира Зеленского "гнидой", подчеркнув, что он бросает ему вызов. Об этом белорусский диктатор заявил во время пресс-конференции во вторник, 7 марта, передают провластные государственные СМИ.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Лукашенко обвинил украинские спецслужбы, в том числе и президента Владимира Зеленского, в атаке дронов по аэродрому "Мачулищи".
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Приспешник Путина пояснил свои слова, адресованные украинскому лидеру. Диктатор в этом контексте упомянул о неком "пакте о ненападении", о котором знает только он.
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Также издание "Комментарии" сообщало – ожесточенная битва за Бахмут продолжает оставаться топ-темой для обсуждения. По словам украинского журналиста, главреда сайта Цензор.нет Юрия Бутусова, центр города контролируют ВСУ, а восточная часть уже захвачена россиянами. Важность этого сражения и его вероятные последствия издание "Комментарии" обсудило с экспертами.
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антибандерЛох
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дом
сегодня, 14:09
я так розумію-літак російський ,атакували лвтак,то які питання. хоча весь такий аеродром -військова база росиян,нехай готуються.