Лукашенко в истерике оскорбил Зеленского и заявил, что вызов брошен

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не сдержал эмоций и назвал президента Украины Владимира Зеленского "гнидой", подчеркнув, что он бросает ему вызов. Об этом белорусский диктатор заявил во время пресс-конференции во вторник, 7 марта, передают провластные государственные СМИ.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко обвинил украинские спецслужбы, в том числе и президента Владимира Зеленского, в атаке дронов по аэродрому "Мачулищи".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю, как президент", – заявил Лукашенко.

Приспешник Путина пояснил свои слова, адресованные украинскому лидеру. Диктатор в этом контексте упомянул о неком "пакте о ненападении", о котором знает только он.

"Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключить пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем". На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". — "Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен", — возмутился белорусский диктатор.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Кремль до сих пор не получил баллистические ракеты от Ирана – кто или что сдерживает.

Также издание "Комментарии" сообщало – ожесточенная битва за Бахмут продолжает оставаться топ-темой для обсуждения. По словам украинского журналиста, главреда сайта Цензор.нет Юрия Бутусова, центр города контролируют ВСУ, а восточная часть уже захвачена россиянами. Важность этого сражения и его вероятные последствия издание "Комментарии" обсудило с экспертами.



