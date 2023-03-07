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Лукашенко в истерике оскорбил Зеленского и заявил, что вызов брошен

Лукашенко обвинил украинские спецслужбы, в том числе и президента Владимира Зеленского, в атаке дронов по Мачулищам

сегодня, 13:54 comments1963
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Автор:

Кравцев Сергей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не сдержал эмоций и назвал президента Украины Владимира Зеленского "гнидой", подчеркнув, что он бросает ему вызов. Об этом белорусский диктатор заявил во время пресс-конференции во вторник, 7 марта, передают провластные государственные СМИ.

Лукашенко в истерике оскорбил Зеленского и заявил, что вызов брошен

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко обвинил украинские спецслужбы, в том числе и президента Владимира Зеленского, в атаке дронов по аэродрому "Мачулищи".


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"Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю, как президент", – заявил Лукашенко.

Приспешник Путина пояснил свои слова, адресованные украинскому лидеру. Диктатор в этом контексте упомянул о неком "пакте о ненападении", о котором знает только он.

"Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключить пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем". На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". — "Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен", — возмутился белорусский диктатор.

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Также издание "Комментарии" сообщало – ожесточенная битва за Бахмут продолжает оставаться топ-темой для обсуждения. По словам украинского журналиста, главреда сайта Цензор.нет Юрия Бутусова, центр города контролируют ВСУ, а восточная часть уже захвачена россиянами. Важность этого сражения и его вероятные последствия издание "Комментарии" обсудило с экспертами.




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Источник: https://www.belta.by/president/view/ukrainskij-terrorist-i-ego-posobniki-zaderzhany-v-belarusi-lukashenko-rasskazal-podrobnosti-i-nagradil-554148-2023/
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Обсуждения

антибандерЛох

сегодня, 15:49

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дом

сегодня, 14:09

я так розумію-літак російський ,атакували лвтак,то які питання. хоча весь такий аеродром -військова база росиян,нехай готуються.


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