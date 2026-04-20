Лукашенко в панике срочно попросил помощи у Путина: причина шокирует
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко в панике срочно попросил помощи у Путина: причина шокирует

Лукашенко заявил, что в случае "агрессии" против Беларуси страна вместе с Россией готова применить все средства защиты

20 апреля 2026, 11:00
Клименко Елена

Александр Лукашенко в интервью российским пропагандистским медиа вновь выразил ряд резких заявлений по поводу якобы возможных угроз для Беларуси со стороны соседних государств. Среди них он упомянул Польшу, страны Балтии и частично Украину, допустив сценарии "потенциальной агрессии", однако не привел никаких доказательств или конкретных оснований для таких утверждений.

По его словам, белорусские власти якобы стремятся предотвратить любое обострение ситуации и "предупреждают" соседние страны о последствиях возможных действий. Лукашенко подчеркнул, что Минск не намерен вступать в боевые действия против соседей и не планирует военную эскалацию, если Белоруссию "не втянут в конфликт".

В то же время, он заявил, что в случае возникновения угрозы страна будет действовать вместе с Россией в рамках союзнических договоренностей. В таком сценарии, по его словам, применим весь имеющийся арсенал средств обороны. При этом Лукашенко особо подчеркнул, что речь не идет о немедленном использовании ядерного оружия, однако не исключил применения других военных возможностей.  

Отдельно он заверил, что Беларусь не составляет плацдарма для наступательных операций против соседних государств и не намерена инициировать какие-либо военные действия. В то же время, политик повторил тезис о готовности "ответить" в случае, если, по его мнению, возникнет угроза существованию государства.

"Комментарии" уже писали , что первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко выразил обеспокоенность предстоящим отопительным сезоном, отметив, что грядущая зима может стать значительно сложнее для населения Украины, чем предыдущая. По его словам, ключевым фактором, который может повлиять на общую ситуацию, остаются погодные условия, в том числе уровень низких температур.



