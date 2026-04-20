Лукашенко в панике срочно попросил помощи у Путина: причина шокирует

Александр Лукашенко в интервью российским пропагандистским медиа вновь выразил ряд резких заявлений по поводу якобы возможных угроз для Беларуси со стороны соседних государств. Среди них он упомянул Польшу, страны Балтии и частично Украину, допустив сценарии "потенциальной агрессии", однако не привел никаких доказательств или конкретных оснований для таких утверждений.

По его словам, белорусские власти якобы стремятся предотвратить любое обострение ситуации и "предупреждают" соседние страны о последствиях возможных действий. Лукашенко подчеркнул, что Минск не намерен вступать в боевые действия против соседей и не планирует военную эскалацию, если Белоруссию "не втянут в конфликт".

В то же время, он заявил, что в случае возникновения угрозы страна будет действовать вместе с Россией в рамках союзнических договоренностей. В таком сценарии, по его словам, применим весь имеющийся арсенал средств обороны. При этом Лукашенко особо подчеркнул, что речь не идет о немедленном использовании ядерного оружия, однако не исключил применения других военных возможностей.

Отдельно он заверил, что Беларусь не составляет плацдарма для наступательных операций против соседних государств и не намерена инициировать какие-либо военные действия. В то же время, политик повторил тезис о готовности "ответить" в случае, если, по его мнению, возникнет угроза существованию государства.

