Беларусь Лукашенко у паніці терміново попросив про допомогу у Путіна: причина шокує
Лукашенко у паніці терміново попросив про допомогу у Путіна: причина шокує

Лукашенко заявив, що у разі "агресії" проти Білорусі країна разом із Росією готова застосувати всі засоби для захисту

20 квітня 2026, 11:00
Клименко Елена

Олександр Лукашенко в інтерв’ю російським пропагандистським медіа знову висловив низку різких заяв щодо нібито можливих загроз для Білорусі з боку сусідніх держав. Серед них він згадав Польщу, країни Балтії та частково Україну, припустивши сценарії "потенційної агресії", однак не навів жодних доказів чи конкретних підстав для таких тверджень.

За його словами, білоруська влада нібито прагне запобігти будь-якому загостренню ситуації та "попереджає" сусідні країни про наслідки можливих дій. Лукашенко наголосив, що Мінськ не має наміру розпочинати бойові дії проти сусідів і не планує воєнної ескалації, якщо Білорусію "не втягнуть у конфлікт".

Водночас він заявив, що у разі виникнення загрози країна діятиме разом із Росією в межах союзницьких домовленостей. У такому сценарії, за його словами, може бути застосований увесь наявний арсенал засобів оборони. При цьому Лукашенко окремо підкреслив, що мова не йде про негайне використання ядерної зброї, однак не виключив застосування інших військових можливостей. 

Окремо він запевнив, що Білорусь не становить плацдарму для наступальних операцій проти сусідніх держав і не має наміру ініціювати будь-які воєнні дії. Водночас політик повторив тезу про готовність "відповісти" у разі, якщо, на його думку, виникне загроза існуванню держави.

"Коментарі" вже писали, що перший заступник голови парламентського Комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко висловив занепокоєння щодо майбутнього опалювального сезону, зазначивши, що прийдешня зима може стати значно складнішою для населення України, ніж попередня. За його словами, ключовим фактором, який може вплинути на загальну ситуацію, залишаються погодні умови, зокрема рівень низьких температур.



