Лукашенко ведет двойную чдерную войну: Что известно

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает игру с президентом РФ Владимиром Путиным, а другой рукой шлет сигналы Западу, боясь размещения на своей территории ядерного оружия. Такое мнение в Телеэфире выразил заведующий сектором Национального института стратегических исследований Алексей Ежак, пишут "Комментарии".

"Бацька" кивает Путину и оглядываеться на Запад

"Лукашенко продолжает играть в эту игру, продолжает делать такую услугу Путину в обмен на какие-то другие услуги, что он просит ядерное оружие. Но я думаю, он другой своей рукой посылает всевозможные сигналы в Европу и Соединенные Штаты: сделайте что-либо, чтобы этого не случилось. То есть он бежит этим коридором. С одной стороны, он действительно сам подтверждает, что призывает разместить ядерное оружие на своей территории, что ему кто-то там угрожает. И в то же время, я думаю, он очень боится этого, потому что это очень опасно и нестабильно — иметь на своей территории ядерное оружие, когда сами государственные институты непрочны и склонны к давлению", — сказал Ежак.

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Он напомнил, что когда распадался Советский Союз, Соединенные Штаты и бывшее советское руководство решили, что всю это тактическое ядерное оружие надо резко сокращать и выводить, потому что есть большая угроза распространения. Кроме того, Соединенные Штаты выводили из Европы тактическое ядерное оружие.

"Все понимали, что не надо держать ядерное оружие там, где нет гарантии полного политического контроля. И теперь Россия идет обратным путем, возвращает все к ситуации конца 1980-х, обещая или угрожая развернуть ядерное оружие в стране, в котором народное восстание может в любой момент снести власть. То есть это настолько безответственно и настолько вопреки логике ядерного нераспространения, что действительно это имеет право на то, чтобы быть рассмотренным на заседании Совета безопасности. Хотя с военной точки зрения, что Россия хочет получить, непонятно", — считает Ежак.

По мнению эксперта, русское руководство готово играть тем, чем даже советское руководство не готово было решиться перед угрозой падения СССР.

"Но, со всем тем, они понимали, что ядерную безопасность нельзя трогать, даже если есть угроза потерять власть. А Путин, похоже, этого не понимает. Он считает, что если есть угроза потерять власть, то можно ставить мир на грани вот таких рисков. И абсолютно правильно то, что другие ядерные государства внимательно за этим наблюдают, потому что совокупность этих двух факторов — отсутствие военной логики и политическая безответственность — она очень рискованая", — сказал Ежак.

Как писали раньше "Комментарии", тема войны между Россией и Украиной будет одной из главных на втором саммите "За демократию". Саммит будет производить предложения, которые будут реализовываться разными международными организациями и отдельными государствами.

Шла речь на портале "Комментарии" и о том, что 31 марта непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко выступит с ежегодным посланием к белорусам и парламенту Беларуси. Обещают, что мероприятие будет знаковым, фундаментальным.

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