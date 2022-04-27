Лукашенко ведет переговоры с Западом: что известно

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Козлова Альбіна
Советник президента Алексей Арестович рассказал в эфире белорусского Еврорадио, что ему известно о поиске точек соприкосновения между самопровозглашенным Лукашенко и западными странами. Похоже, что беларус не желает быть заложником Путина и воевать с Украиной.
Фото иллюстративное / Pixabay
Украина различает режим Лукашенко и "лукашенистов", как их называют сами белорусы и белорусский народ, который всегда был дружен с украинцами и сумел вести рельсовую войну на своей территории без взрывчаток и спецсредств.
Пока Беларусь тоже поставляет немало необходимого для украинского государства, вместе с беларусами мы делали общие технические разработки, которые тоже сыграли не последнюю роль, некоторые формирования белорусов перешли на сторону Украины и воюют с врагом.
В то же время Украина предоставила убежище оппозиционерам из соседней страны, бежавшим от преследований. Поэтому, по его словам, Украина не будет обстреливать территорию Беларуси, даже базы и группировки россиян, потому что ни к чему двум народам потом воспоминания об обстрелах. Впрочем, если путинский режим упадет, то Беларусь получит шанс вырваться за пределы железного занавеса и стать независимой, считает Арестович.
Как сообщал портал, Еврокомиссия предлагает таможенные каникулы для украинского экспорта.
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