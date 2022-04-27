Лукашенко ведет переговоры с Западом: что известно

Советник президента Алексей Арестович рассказал в эфире белорусского Еврорадио, что ему известно о поиске точек соприкосновения между самопровозглашенным Лукашенко и западными странами. Похоже, что беларус не желает быть заложником Путина и воевать с Украиной.

Фото иллюстративное / Pixabay

"Это скорее поиски контактов через разные каналы с целью донести позицию, описать реальное положение вещей. Лукашенко не хочет дать втянуть Беларусь в войну с Украиной и требует помощи и поддержки. Разные формы и предложения подаются западным странам, их там оценивают и анализируют. Стороны находятся в своей дискуссии, но этот факт действительно известен. Я понимаю Лукашенко – быть заложником путинской авантюры – это безумие и ему не хочется этого. Подозреваю, что он все-таки любит Беларусь своей странной любовью, поэтому принимает меры, которые в его положении возможны, а положение очень сложное. Одна из таких – установить контакты с Западом", – пояснил Арестович.

Украина различает режим Лукашенко и "лукашенистов", как их называют сами белорусы и белорусский народ, который всегда был дружен с украинцами и сумел вести рельсовую войну на своей территории без взрывчаток и спецсредств.



"Белорусские партизаны выводили из строя распределительные щиты для перевода стрелок на железные дороги. Они нарушили обеспечение российских войск через территорию Беларуси. Это выдающееся достижение оперативного значения и эти люди настоящие герои. Во время задержания часть из них была ранена", — говорит советник Зеленского.

Пока Беларусь тоже поставляет немало необходимого для украинского государства, вместе с беларусами мы делали общие технические разработки, которые тоже сыграли не последнюю роль, некоторые формирования белорусов перешли на сторону Украины и воюют с врагом.

В то же время Украина предоставила убежище оппозиционерам из соседней страны, бежавшим от преследований. Поэтому, по его словам, Украина не будет обстреливать территорию Беларуси, даже базы и группировки россиян, потому что ни к чему двум народам потом воспоминания об обстрелах. Впрочем, если путинский режим упадет, то Беларусь получит шанс вырваться за пределы железного занавеса и стать независимой, считает Арестович.

Как сообщал портал, Еврокомиссия предлагает таможенные каникулы для украинского экспорта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!